Nochevieja en bancarrota: 55 millones de euros menos en ocio nocturno

El sonido de los matasuegras no retumbará por la Puerta del Sol . No habrá confeti, serpentina ni cualquier otro objeto de una buena bolsa de cotillón que se precie. La gente –con los característicos sombreros de motivos navideños o gafas decoradas ... con los números del nuevo año– no hará largas colas para colapsar la plaza y obtener un sitio en primera fila frente a la Real Casa de Correos . En su lugar, el silencio bañará, desde las 22 horas, el «Kilómetro 0» en la última noche del año Covid , tiñendo la plaza de añoranza por lo vivido estos doce meses.

No será solo la Nochevieja más solitaria, sino también una noche en bancarrota . Los empresarios madrileños del ocio nocturno y los espectáculos auguran, debido a las limitaciones y solo en la última noche del año, unas pérdidas de 55 millones de euros . «Las cifras económicas de la Nochevieja son catastróficas teniendo en cuenta que el cierre impuesto a las 00 horas impide la celebración de las Campanadas, lo que ha provocado suspensiones y anulaciones de todo tipo de celebraciones », afirman desde la asociación Noche Madrid. Frente a la caja de 60 millones que hicieron hace ya 365 días, hoy solo prevén alcanzar los 5 millones. «Más de un millón madrileños y turistas celebraron la Nochevieja de 2019 en algún local de ocio de la Comunidad de Madrid. Este año, apenas 100.000 pasarán unas horas por la tarde en los locales», añaden, y recuerdan que el 80,7% de las empresas está al borde de la quiebra . Además, indican que los negocios que abrirán sus puertas por la tarde serán solo 500 de las más de 2.500 pymes del sector que hay en la región. «Llevamos diez meses sin actividad, sacrificados por la amenaza de la tercera ola durante la Navidad . Es el momento de poner en marcha un plan de ensayos para que en la próxima primavera podamos salvar y recuperar la actividad del ocio nocturno , aprovechando los avances científicos », reclaman. Denuncian también la falta de coordinación y la proliferación de fiestas «sin ningún tipo de control» en casas debido al cierre de estos establecimientos. La esperanza de poder iniciar cuanto antes una nueva normalidad y superar la crisis sanitaria son los motivos de las vigentes restricciones. La Puerta del Sol, que ya no celebró ayer las aplaudidas preúvas, se blindará a partir de las 22 horas, cuando centenares de agentes desalojarán la plaza para evitar aglomeraciones. El reloj, ya engalanado para la ocasión, recibirá en solitario a 2021, ya que los accesos estarán controlados por la Policía. Solo «Un año más», canción de Mecano , romperá el silencio desde el piano de Nacho Cano , que la interpretará minutos antes de medianoche como homenaje a las víctimas del coronavirus . El dispositivo policial de este año está basado en un doble perímetro de seguridad controlado por 200 agentes municipales y que afectará, principalmente, a las zonas de Callao, Sevilla y Jacinto Benavente , principales accesos a Sol, aunque se cortará el resto de calles. Estarán acompañados, además, por drones, que vigilarán desde las alturas que se mantengan la distancia . Se completará con el despliegue de otros 300 policías nacionales que, en el marco de la Operación Navidad y hasta el 10 de enero, velarán igualmente por el cumplimiento de las restricciones. El toque de queda (entre la 1.30 y las 6 de la madrugada) marcará el fin de fiesta, con solo seis personas permitidas en las reuniones en domicilios, entre familiares y allegados. La hostelería , por su parte, permanecerá cerrada desde medianoche y los comercios bajarán la persiana a las 22 horas, excepto las farmacias y servicios de urgencias. En cuanto al transporte público , Metro funcionará de forma regular hasta la 1.30 horas y a partir de las 7 horas de Año Nuevo, pero la estación de Sol estará cerrada desde las 21 horas y los trenes no efectuarán parada. Por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la mayoría de líneas han programado sus últimas salidas desde la cabecera entre las 21.30 y las 21.45 horas y volverán a estar en funcionamiento entre las 7.15 y las 8 del primer día del 2021. Los autobuses nocturnos (búhos) empezarán su recorrido a las 22.30 horas y lo finalizarán a las 7, con una frecuencia de 45 minutos hasta la 1 de la madrugada y 25 minutos hasta las 7. Noticias relacionadas La Policía Municipal desalojará la Puerta del Sol a partir de las 22 horas en los días 30 y 31

