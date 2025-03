De las fiestas de doce horas en la Comunidad Valenciana a Madrid sin campanadas: así será la Nochevieja más heterogénea

Las últimas restricciones del año tratarán de contener las tradicionales aglomeraciones de la Nochevieja. Lo harán por autonomías y con criterios diversos: en la Comunidad Valenciana será posible festejar la última noche del año en una discoteca durante doce horas, mientras Madrid ha optado por blindar la Puerta del Sol , aunque el toque de queda se amplía excepcionalmente hasta la 1:30 de la madrugada , informa Álvaro G. Colmenero.

Será una Nochevieja solitaria, sin preuvas ni jolgorio, pero con mascarilla. Los españoles despediremos 2020 desde casa y con la compañía del televisor.

El caso de la Comunidad Valenciana resulta paradójico, pues siendo la autonomía con las restricciones navideñas más estrictas –solo permite la entrada a empadronados–, varias discotecas de Valencia y Alicante han programado fiestas de doce horas de duración al amparo de una resolución de la Generalitat que les permite abrir en horario diurno, informa Alberto Caparrós.

Más restricciones en Baleares, Navarra, Extremadura y Cantabria

Baleares es una de las comunidades –junto con Navarra , Extremadura y Cantabria – que ha endurecido las medidas prefijadas antes del inicio de las fiestas navideñas. El archipiélago balear mantiene dos semanas más el toque de queda a las 22:00 horas en Mallorca, incluida la Nochevieja, informa José María Aguiló. Además, en las comidas familiares de los días 31 de diciembre y 1 de enero en Mallorca sólo podrá haber un máximo de seis personas. Las citadas restricciones no afectarán a Menorca, Ibiza y Formentera. En esas tres islas, las reuniones familiares podrán ser de un máximo de diez personas en las dos fechas señaladas. Por lo que se refiere a la Nochevieja, el toque de queda será a las 01.30 horas en cada una de dichas islas.

En Extremadura, los locales cerrarán sus puertas en el último día del año entre las 18:00 y 20:00 horas ; y el presidente de Cantabria , Miguel Ángel Revilla, anunció hace dos días que los cántabros tendrán que estar en sus casas a las 00:30, adelantando una hora el toque de queda .

En Navarra, también han endurecido su plan para el Fin de Año, y el toque de queda se ha marcado a las once de la noche –cuando la idea primigenia del Ejecutivo era flexibilizarlo–.

Coto a los campings en País Vasco

El Gobierno de Iñigo Urkullu tratará de evitar a toda costa los «desmadres» en Nochevieja. Esta es la razón por la que forzará a bares y restaurantes a cerrar este jueves antes de las seis de la tard e, y por supuesto no se podrán celebrar cotillones o banquetes en hoteles y casas rurales, informa Afrián Mateos. Tampoco en los campings, pues el Departamento de Seguridad autonómico había detectado en las últimas jornadas intentos de organización de fiestas de fin de año en «bungalows» o semejantes. Por ello, el Ejecutivo ha impedido a los campings admitir clientes no alojados con anterioridad al 28 de diciembre.

En Cataluña, donde se mantiene el toque de queda a las 1.30 de la madrugada, la noche de Fin de Año estará marcada por unas campanadas especiales que se podrán seguir en Barcelona gracias a un espectáculo de fuegos artificiales visible desde toda la ciudad. Además, La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) prevé la celebración de más de 500 fiestas ilegales la noche del 31 de diciembre debido a la «inexistencia total» de oferta de actividades de restauración y ocio nocturno, por lo que exige a la Generalitat poder abrir.

Fin de Año Solitario en Andalucía

También en Andalucía, el espectáculo pirotécnico será lo único tradicional que se mantendrá para darle el adiós al año del Covid., costumbre muy popular por las múltiples azoteas de sus pueblos, informa Romualdo Maestre.

Eso sí, no podrán subir a prenderle fuego a la mecha más de diez personas, máximo permitido para esta fecha tan señalada, y si son sólo familiares, mejor que mejor. El rajeo de guitarra de Juan Serrano desde la plaza de Las Tendillas en Córdoba al que nos tenía acostumbrados la televisión autonómica para dar la bienvenida al año entrante, no será posible al estar suspendido. En todas las capitales andaluzas se teme que el ímpetu juvenil de las botellonas acabe dándose cita por los polígonos industriales de los extrarradios, lugar ideal para no ser denunciados por vecinos responsables que sí guardarán las medidas anti Covid después de la una y media de la madrugada, hora límite el 1 de enero de 2021 para recogerse.

Tampoco habrá preuvas en Castilla y León

En Castilla y León se mantienen las restricciones que se aplicaron en Nochebuena, informa María Gajate. Se abre el cierre perimetral, pero sólo para familiares, y el toque de queda se amplía hasta la una y media de la madrugada , aunque este margen sólo podrá emplearse en regresar al hogar desde donde haya tenido lugar la cena, sin encuentros por el camino. Los bares deberán cerrar a las diez. Quedan prohibidas las San Silvestre y la celebración de actos en la calle para festejar las campanadas. Ni siquiera habrá uvas a mediodía. El pueblo abulense de Villar de Corneja que adelantaba la fiesta para sus ancianos vecinos, en esta ocasión suspende el acto y lo sustituye por el reparto de comida a domicilio.

La Comunidad gallega afronta su Fin de Año más particular con reuniones burbuja para evitar que el virus se disemine entre las familias, informa Patricia Abet. Las grandes celebraciones se limitarán hasta un máximo de diez personas en el caso de que reúnan dos unidades familiares, el máximo permitido, pero el consejo es cenar con las mismas personas con la que se come o se duerme. Y en cuanto a las campanadas, la Berenguela de la Catedral será la encargada de marcar la transición de un año a otro. Así lo marca la tradición, pero en esta ocasión sin una plaza del Obradoiro atestada de vecinos y turistas .

Asturias y Aragón mantienen restricciones

Asturias mantiene el límite de seis personas de dos núcleos familiares en las reuniones de la Nochevieja, en la que en la que el toque de queda se ha establecido entre 00:30 horas y las 7:00 horas de esa madrugada, al igual que en Reyes.

La comunidad sigue con el cierre perimetral, aunque permite la entrada y salida hacia otros territorios para visitar a familiares y allegados.

Este lunes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha admitido que no tiene «ninguna fecha en la cabeza» para modificar las actuales restricciones de confinamiento perimetral de las tres provincias aragonesas y de la Comunidad. Por tanto, solo se permitirán salidas o entradas para reuniones con familiares residentes y de un máximo de 10 personas.

Toque de queda a las once en Canarias

En Canarias el toque de queda se mantiene de 23:00 horas hasta las seis de la mañana. El número máximo de personas en las reuniones familiares es de diez, y el horario de restauración hasta el toque de queda.

Estas normas son para todas las islas excepto Tenerife, en la que por la pandemia hay más restricciones en horarios y aforos, además de la movilidad, con limitaciones en la entrada y salida de la isla.

Castilla-La Mancha mantiene las medidas

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido en su reunión de este martes mantener las medidas restrictivas vigentes al amparo del último decreto orientado a regular la movilidad durante las fechas navideñas, de forma que se mantienen el toque de queda en Nochevieja hasta treinta minutos después de la media noche .

Se pueden reunir hasta un máximo de diez personas en el entorno privado en las comidas y cenas de los días 31 y 1 y está permitido salir de la región para visitar a familiares y allegados hasta Reyes.

Sin cambios en Murcia y La Rioja

El Gobierno murciano ha decidido mantener que los días 31 y 1 de enero los e stablecimientos hosteleros cierren entre las 18:00 y las 21:00 horas, para evitar aglomeraciones en el denominado «tardeo», mientras que esos días se limitarán a 10 personas de hasta de tres núcleos familiares. El toque de queda se mantiene hasta la 1.30 horas del 1 de enero.

El ejecutivo autonómico también mantiene el cierre perimetral de la comunidad , salvo para familiares de residentes en la Región de Murcia, que podrán solicitar realizarse una prueba de antígenos.

Se mantienen las restricciones. Cierre perimetral abierto para los familiares del 30 de diciembre al 2 de enero y bares y cafeterías cerrados a las 20:00 horas, los restaurantes hasta las 23.00 horas coincidiendo con el toque de queda.

Nuevo decreto en Ceuta

El Gobierno de la ciudad autónoma ha publicado un nuevo decreto que estará vigente hasta después de Reyes con medidas específicas como suspender las pruebas deportivas.

El decreto, que estará vigente hasta las 00:00 horas del 10 de enero, incluye mantener las restricciones a los viajes a la Península salvo en los desplazamientos justificados como acudir a reuniones familiares, algo que antes no estaba permitido.

En Melilla , el confinamiento nocturno comenzará en Nochevieja dos horas más tarde de lo habitual , a la 1:00 horas, si bien el resto de medidas se mantienen igual, con un máximo de 6 personas en los encuentros familiares para la celebración de comidas y cenas navideñas de los días 31 de diciembre y 1 de enero, salvo que se trate de convivientes.

Más temas:

Nochevieja