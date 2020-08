Madrid pide evitar interacciones sociales pero rechaza un confinamiento que frene la actividad económica El consejero de Justicia, Enrique López, ha pedido a los ciudadanos que sacrifiquen los encuentros «innecesarios»

S. L. Madrid Actualizado: 24/08/2020 10:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con el virus en plena escalada, la Comunidad de Madrid reitera su recomendación de mantener una suerte de confinamiento voluntario. El consejero de Justicia, Enrique López, ha pedido este lunes que se eviten «interacciones sociales innecesarias» como reuniones sociales o familiares, si bien descarta la vuelta a un confinamiento que limite la actividad económica y el trabajo.

El pasado viernes, el viceconsejero de Salud Pública y Covid-19, Antonio Zapatero, ya aconsejó a los ciudadanos de las zonas más afectadas por nuevos casos «quedarse en casa» y evitar reuniones y viajes «innecesarios»; ese mismo día, un juez había anulado las últimas restricciones sanitarias en la región por un defecto de forma. No obstante, los vecinos del sur de la región ignoraron dichas recomendaciones durante el fin de semana, cuando visitaron parques y terrazas como de costumbre.

En este sentido, López ha recordado que la actual ley de salud pública permite a las autonomías modular el derecho a la circulación pero «de una manera no intensa», mientras que volver a un confinamiento sí «priva de libertad», una situación «excepcional» que «no es el caso». «No se trata de volver a un confinamiento que restrinja la actividad económica hasta el punto de anularla o el trabajo, lo que se trata es de evitar al máximo la interacción social innecesaria», ha explicado López, que ha destacado que «la OMS no recomienda confinamientos».

Sin alarmismo

Con todo, la Comunidad hace hincapié en que su mensaje no es alarmista. La adopción de nuevas restricciones dependerá de la evolución de la epidemia, y López ha pedido no alarmar a la población. Además, ha explicado que la situación de Tielmes, el primer municipio donde se ha cerrado la hostelería y recomendado no salir a sus 2.600 habitantes, es distinta porque había «riesgo de contagio colectivo».

La situación en las zonas del sur de la región es diferente. «Había una ola que ya se está conteniendo», ha asegurado el consejero y, aunque hay preocupación, los pacientes Covid (1400 hospitalizados y 150 personas en UCI) representan un 10 por ciento de los que hubo en el pico de la pandemia. «Por supuesto que hay que luchar para seguir en ese 10 por ciento y contenerlo», ha agregado.