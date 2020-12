Madrid confirma el diagnóstico de cuatro casos de la nueva cepa británica de coronavirus en la región Otros tres se encuentran en estudio, cuyos resultados podrán conocerse entre el martes y el miércoles

La Comunidad de Madrid ha confirmado el diagnóstico de al menos cuatro casos de coronavirus correspondientes a la nueva variante de la cepa británica en la región y otros tres se encuentran en estudio, cuyos resultados podrán conocerse entre el martes y el miércoles. Así lo ha confirmado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en una rueda de prensa para actualizar la situación epidemiológica, junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El viceconsejero ha señalado que «no hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo», aunque «parece que tiene una capacidad de ser más transmisible, no se han confirmado cuadros clínicos de mayor gravedad».

Respecto a la identificación de esta variante británica «B.1.1.7», Zapatero ha señalado que la primera persona infectada contaba con el antecedente de viajar desde Inglaterra y se ha logrado mediante la secuenciación del genoma. Además, ha informado que el pasado 23 de diciembre se envió una alerta de Salud Pública a todos los centros sanitarios de la región ante la sospecha de posibles casos que ya estarían en la comunidad. En este sentido, Ruiz Escudero ha recordado que «los casos que se han detectado son casos que entran a través del aeropuerto de Madrid-Barajas». «Hay que seguir aumentando el control puesto que no se hace con toda la extensión que se debe hacer y es fundamental para que sigamos controlando la pandemia», ha dicho.

El viceconsejero ha detallado que el jueves de la semana pasada un ciudadano procedente del Reino Unido dio positivo en un test de antígeno. Al día siguiente, se les realizó una prueba PCR a tres miembros de su familia: padre, madre y hermana, y se confirma su caso, a falta de confirmación del propio hombre procedente de Inglaterra, del que se puede tener la sospecha, pero«no se puede confirmar al no tener material genético para hacer la secuenciación». El cuarto caso es otro joven prodecente de tierras británicas que aterrizó en Madrid el día 20 de diciembre y que acudió a un hospital diferente, se le hizo una PCR especial y se confirmó su positivo de esta nueva cepa. Según ha informado el Gobierno regional, «ninguno de los cuatro casos está grave».

Ante la irrupción de una mutación del patógeno en las islas británicas, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidió que se canceleran los vuelos procedentes del Reino Unido, algo que el Ejecutivo central llevó a cabo unas horas más tarde, sumándose así a muchos otros países que habían optado por vetar esos vuelos para evitar la llegada de la nueva variante. La comunidad científica ya sospechaba que la cepa británica había viajado al resto del continente europeo hace ya tiempo y era cuestión de días que acabara por identificarse en nuestro país.

El debate se centra ahora en la capacidad de contagio de esta cepa y, sobre todo, en su letalidad, así como en el papel que juega en esta mutación -y si aún es efectiva contra ella- la vacuna contra el coronavirus que además ya se está inoculando a los británicos. Como informó ABC, el Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (Nervtag) de Reino Unido ha estimado que la nueva cepa podría ser hasta un 70% más contagiosa, de manera que sería responsable de un mayor número de casos. Además, esta cepa llevaría varios meses en circulación. Patrick Vallance, principal asesor científico del gobierno británico, explicó que la nueva variante del virus apareció por primera vez el pasado septiembre en Londres y Kent, pese a que el anuncio del hallazgo se produjo hace solo unos días.

Otra incógnita es la efectividad que pueda tener la campaña de vacunación frente a la nueva variante británica. «Las primeras informaciones indican que parece que las vacunas pueden funcionar igualmente, pero se necesita información más sólida», apuntó recientemente el ministro de Sanidad de Italia, Roberto Speranza. Por su parte, Daniel Altmann, profesor de Inmunología en el Imperial College de Londres, explica que la aparición de esta nueva variante fortalece enormemente la necesidad de que toda la población se vacune lo antes posible. «Las vacunas inducen anticuerpos neutralizantes contra varios picos (de la corona, una serie de espinas o púas que dan su característica forma al virus y le permiten penetrar en las células) y la mayoría de estos no se verían afectados por las mutaciones, por lo que las vacunas seguirán funcionando». No obstante, expertos consultados por ABC señalan que la efectividad de la vacuna «depende de dónde caiga la mutación que se estabilice, y que, a día de hoy, no se puede afirmar nada todavía».