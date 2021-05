Madrid acusa al Ministerio de Hacienda de retrasar la entrega de ayudas post Covid a empresas Han hecho llegar ya a la Agencia Tributaria 25.000 solicitudes, pero no han recibido respuesta del Gobierno central para poder ejecutarlas

Hasta 25.000 solicitudes de ayudas a autónomos y empresas afectadas por el Covid ha gestionado ya la Consejería de Hacienda madrileña desde que se puso en marcha el plazo de petición de las mismas. Pero no ha podido entregar ni una porque, denuncia el consejero Javier Fernández-Lasquetty, el Ministerio de Hacienda está «retrasando la concesión de las ayudas» al «incumplir el plazo fijado en el convenio suscrito» entre ambas administraciones para cruzar los datos y darlos por buenos.

El Gobierno central y el regional firmaron un convenio según el cual la Consejería de Hacienda enviaba al Ministerio de Hacienda las solicitudes de ayuda, para que éste -a través de la Agencia Tributaria- confirmara los datos de caída económica de las empresas que justificaban la ayuda. El Ministerio se comprometía a dar esta confirmación en el plazo de diez días, pero no lo está cumpliendo.

En la Consejería de Hacienda afirman recibir como explicación a estas demoras «problemas técnicos», pero Lasquetty pide que «los solucionen» y cree que si no se hace es porque «no tienen interés». Recuerda que esto «viene de un decreto de hace más de dos meses», y no se cree que «la Agencia Tributaria no puede contestar en ese tiempo si un NIF ha caído en su facturación», lo que deben confirmar para que se puedan entregar las ayudas.

El retraso es, de momento, de dos días: la primera tanda de solicitudes la hicieron llegar al Ministerio de Hacienda el 6 de mayo, para 14.000 peticiones, con lo que deberían haber sido respondidas para el 17 de mayo, algo que no ha ocurrido. Hay una segunda tanda de 11.000 ayudas para las que se ha solicitado confirmación de datos. Fernández-Lasquetty recuerda que el convenio fue redactado por el Ministerio de Hacienda y «se nos dio para firmar», por lo que cree que no hay excusas para no cumplir con los plazos que se fijaron allí, igual que se cumplen, ha recordado, «los plazos de la declaración de la renta».

Además, recuerda que los empresarios y autónomos que están esperando las ayudas tienen una gran necesidad de que éstas lleguen.

Los potenciales beneficiarios de estas ayudas pueden solicitarlas desde el 1 de mayo. Ya se han presentado, a día de hoy, 26.000 peticiones. Que el Ministerio de Hacienda no cumpla con los plazos y por ello se demore la entrega de ayudas se debe, a juicio de Fernández-Lasquetty, a que el Ministerio de Hacienda no tiene «interés» y le ha preocupado más «la rueda de prensa de presentación de las ayudas» que la ejecución de las mismas. Asegura que, una vez recibido el visto bueno de la Agencia Tributaria, el Gobierno regional podría hacerlas efectivas en unos días.

La línea de ayudas para empresarios y autónomos que se han visto perjudicados en su negocio por el Covid-19 llega a 900 millones de euros, incluidos en ellos los 220 millones de euros que aporta la Comunidad de Madrid para incluir en las ayudas a 25 sectores - como peluquerías o ferreterías- que quedaban fuera de los contemplados por el Gobierno central como posibles beneficiarios de estas ayudas.

De las peticiones recibidas, 25.082 ya se han enviado a la Atencia Tributaria para la confirmación de los datos aportados por los empresarios sobre su actividad. Un 68 por ciento de las mismas son de autónomos, y el resto de empresas.

La Comunidad de Madrid ha sido la primera región que ha puesto en funcionamiento las herramientas necesarias para la tramitación del plan de ayudas, con el objetivo de que lleguen a las empresas lo antes posible. Así, desde el pasado 1 de mayo, se pueden solicitar a través de la página web regional. El importe de las ayudas oscila entre los 3.000 y los 200.000 euros.