Disturbios en el centro de Madrid: «Nos han reventado la tienda. A esta gente no le importamos nada»

Pasado el dislate radical por el rapero encarcelado Pablo Hasel , el centro de Madrid despertó asolado. Las trazas de la batalla campal en las calles del Correo, Mayor o Arenal eran patentes casi en cada esquina, prueba inequívoca del violento paso de la ... turba . Y eso pese a que los operarios de limpieza se emplearon a fondo durante horas para retirar de la vía pública los contenedores quemados, adoquines lanzados y restos de cristales de los escaparates reventados . «¿Qué pasó ayer?», era una de las cuestiones más repetidas entre los transeúntes. «Nada, una manifestación por un rapero », respondía con desidia una dependienta. «Un rapero al que han encarcelado por cantar», justificaba un grupo de jóvenes, debate improvisado a pie de barricada.

En el quiosco más afectado de la Puerta del Sol, su propietario Carlos García hacía balance de los daños con un halo de resignación. «Ayer cerramos pronto, porque ya nos avisaron de lo que podía pasar», reconocía, al tiempo que mostraba su indignación por una protesta a todas luces incomprensible: «Pensaba que el destrozo era menor, pero esta mañana me he encontrado todo reventado. Me siento fatal, lleno de impotencia, parece mentira que todavía pasen estas cosas . A esta gente le importamos tres pepinos».

Unos metros más adelante, la directora de tienda de la firma Pronovias recordaba que ayer al cerrar «ya estaban los 'antidisturbios', pero sin ningún tipo de altercado». La sorpresa para ella, al igual que la mayoría de comerciantes damnificados, llegaba esta misma mañana al comprobar el impacto de las piedras en el escaparate: «Estamos esperando a que venga el seguro para tasar los daños y solucionar el problema» .

En la misma línea se mostraba Lorena Sánchez, dependienta de La Provenza, aún con el susto en el cuerpo tras lo vivido la jornada anterior: «Cuando salimos tuvimos que correr hasta el Metro de Ópera». Mientras los trabajadores de Punto de Roma, la tienda saqueada por los radicales, recogían los desperfectos sufridos en el interior, su vecina de calle, Magalif, encargada de una administración de Lotería de Arenal, atendía a ABC para mostrar la maltrecha puerta de su establecimiento. «Nos la han reventado entera» , incidía, sin entender la ola de violencia que azotó ayer el centro de la capital.

A las 9 de este jueves, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso ; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , iniciaron un tour por las zonas afectadas. De igual forma, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado , también hizo lo propio, en una puesta de largo muy similar a la que ya hicieron las dos formaciones tras los disturbios de Lavapiés por la muerte del mantero Mmame Mbaye.

Ataque indiscriminado contra la Policía

La extrema izquierda aprovechó el ‘acicate’ de la detención y posterior encarcelamiento del rapero Pablo Hasel para reventar, literalmente, el centro de Madrid. Lejos de ser una concentración en pro de la libertad de expresión , lo acontecido ayer en la Puerta del Sol fue un ataque indiscriminado contra los efectivos de la Policía Nacional, los establecimientos de la zona y el mobiliario urbano. Los agentes se vieron obligados a cargar durante dos largas horas, en las cuales los vándalos desataron un auténtico campo de batalla. Según ha podido saber ABC, se han producido al menos 19 detenciones. Además, un total de 55 personas resultaron heridas, de las cuales 35 eran policías (tres necesitaron ser trasladados a centros hospitalarios).