Desabastecimiento de mascarillas en las farmacias de Madrid: «Le vendo cinco por cien euros»

La preocupación por el coronavirus , tras la explosión de casos en Italia, ha llegado a Madrid, donde las farmacias sufren el desabastecimiento de mascarillas . «Necesito unas para la alergia , y no las encuentro en ningún sitio por la psicosis que hay», dice una mujer a una farmacéutica en el barrio de Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal. «Las hemos pedido, pero no llegan. Las distribuidoras no reparten», le contesta la farmacéutica a una clienta ya resignada que bromea con hacerse una con su pañuelo del cuello. «Si las pido ahora, le vendería cinco mascarillas por cien euros, porque a menos es imposible conseguirlas . Y si eso...», le responde la empleada, repitiendo una conversación que estos días ocurre cada vez más a menudo.

En la farmacia, situada en la calle de José Arcones Gil, pidieron, la semana pasada, tres cajas de cincuenta mascarillas que se han agotado esta mañana. «Una chica que iba al aeropuerto se ha llevado las siete últimas », explica Carmen, la farmacéutica. «Estamos llamando a los laboratorios, directamente, pero ni siquiera nos dan una respuesta. No llega la mercancía», corrobora su jefa, la titular del establecimiento, Cristina. Explica que todos los tipos de mascarillas están subiendo de precio, tanto las quirúrgicas (de papel) como las de filtro , más oportunas para proteger del virus. Una caja de las primeras, que contiene cincuenta, cuesta en esta farmacia entre 60 y 80 euros; las otras, más caras, 150 euros por diez. «Después de que los casos saltasen en Italia, la situación se está volviendo mucho peor. No podemos hacer frente a la demanda porque ni siquiera nos traen los productos», hace hincapié Cristina.

En la calle perpendicular, Eva, otra farmacéutica, explica que hace un mes que su distribuidora de confianza no les provee de mascarillas. «Todo el mundo está preocupado por la vía de contagio a través del aire, pero nadie nos pregunta por los desinfectantes de manos», especifica la titular del establecimiento, al que van personas de todas las edades y nacionalidades a preguntar: «Ayer vinieron diez en todo el día; hoy, a media mañana, ya han sido cinco las que han preguntado. Una mujer nos dijo que se había recorrido cuarenta sitios y no había encontrado en ninguno».

Mascarillas de filtro que venden en una farmacia de Madrid Guillermo Navarro

Muchos locales, cansados ya de tener que decir que no a los vecinos que acuden a ellos, han colocado en sus cristaleras el cartel de «No hay mascarillas» , algo que se repite en el Chinatown madrileño, Usera. En la calle de Nicolás Sánchez, mujeres de nacionalidad asiática regentan una farmacia, en la que se apilan los geles desinfectantes al lado del mostrador. La más joven –dicen que la única que habla un poco de español– asegura que los protectores se acabaron hace medio mes. «Vendíamos una caja de cincuenta, de las de papel, por tres euros y medio. Y de las buenas, una por tres», cuenta la chica, que tiene familia en su país de origen. «Ya no tenemos miedo porque la cifra de muertos no ha subido. Ellos, que viven al lado de Pekín , ya pueden ir a trabajar y al colegio», asegura en un precario castellano, recalcando que la situación en su país ya se ha tranquilizado.

Tras confirmarse, en las últimas horas, el primer caso de coronavirus en Cataluña, Madrid estudia dos posibles afectados : uno en el hospital de Puerta de Hierro y otro en el Gregorio Marañón. El primero de ellos, de nacionalidad italiana, ya ha dado negativo. «Tenemos dos casos pendientes de confirmación», ha indicado en consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero a su llegada al Consejo Interterritorial de Sanidad. Ambos casos responden a los criterios epidemiológicos y clínicos, tal y como ha señalado el consejero. «Ya tuvimos una primera fase cuando se detectó el brote en China y ahora con esta segunda zona del norte de Italia estamos teniendo algunos casos», ha apuntado Escudero. De confirmarse, la tensión que exite entre los vecinos de la región aumentaría. El protocolo manda que en caso positivo se active una ruta asistencial que el servicio madrileño de salud ya tiene preparada.

