Arranca la mayor temporada «festivalera» de Madrid: consulta precios y fechas Nuevas citas se suman a la apretada agenda de festivales de música en la Comunidad

Seguir Nacho Serrano @REVISTA_HRB Madrid Actualizado: 26/03/2019 01:46h

Los melómanos más veteranos lo saben bien: nunca ha habido tantos festivales de música en Madrid. La nueva temporada arranca, como cada año, con el inicio del buen tiempo y con varios nuevos miembros del club «festivalero» madrileño.

Festimad

Miss Caffeina, The Hellacopters, Atom Rhumba, Backyard Babies, Jorge Pardo o Aurora & The Betrayers encabezan la lista de propuestas de la 26ª edición del Festimad, que con la "diversidad" como seña de identidad volverá a llenar de música multitud de salas de la región. (Del 24 de abril al 11 de mayo)

Mulafest

El festival de Tendencias Urbanas reunirá en la Feria de Madrid (Ifema) a los seguidores del mundo del motor, el tatuaje, el «skate, BMX», arte urbano, breakdance y música en vivo, con Mägo de Oz, Söber o Tarque, entre los artistas invitados. (Del 26 al 28 de abril, 25 euros)

Woody Allen actuará en las Noches del Botánico - ABC

Kristonfest

Esta cita de stoner rock, sludge, metal y psych rock llevará a The Hellacopters, Kadavar, Earthless, Dozer o Nick Oliveri’s Mondo Generator a la sala La Riviera. (Del 10 de mayo, 35 euros)

Revolution Rivas Fest

Mala Rodríguez, Nathy Peluso, Fuel Fandango y Arte Muhé llenarán de ritmo el Auditorio Miguel Ríos de Rivas. (10 de mayo, 15 euros)

Rivas Rock

También se celebra en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas y participarán Boikot, Gatillazo, KOMA, ZOO, Trashtucada, Gritando en Silencio y Ska-P en su única fecha en Madrid. (11 de mayo, 25 euros)

Revival Pop

Rivas completará el segundo fin de semana de mayo con Ana Torroja, Danza Invisible, Jaime Urrutia y La Unióno, en el Auditorio Miguel Ríos. (12 de mayo, 15 euros)

Beach House, en Tomavistas - ABC

Punk in Drublic

El Wizink Center acogerá una cumbre de punk melódico con NOFX (organizadores del evento), Bad Religion, Lagwagon, Mad Caddies, Less Than Jake y The Bombpops. (14 de mayo, 53 euros)

Tomavistas

El Parque Enrique Tierno Galván se llenará con la música de Beach House, Spiritualized, Cigarettes After Sex, Deerhunter, Digitalism, Toro y Moi, Triángulo de Bizarro, Carolina Durante, Morgan, Los Estanques, Hinds... (24 y 25 de mayo, 25 euros)

Southside

Cedric Burnside, Aretha Soul Divas & The silverbacks, O Sister! o JP Bimeni & The Black Belts pasarán por el Teatro José Monleón de Leganés. (24 y 25 de mayo, 15 euros)

Americana Music Festival

La Sala Guirau, Sala Jardiel Poncela y la Plaza de Colón acogerán a un amplio espectro de artistas que proponen diferentes interpretaciones de las raíces musicales americanas, como Suzanne Vega, Steve Norbert o Ryan Bingham. (Del 4 al 16 de junio)

Paraíso

Chvrches, John Talabot, Charlotte Gainsbourg, Kalabrese, Laurent Garnier, Mount Kimbie, Pional o Superorganism se reunirán en el Campus de la Universidad Complutense. (14 y 15 de junio, 50 euros)

Noches del Botánico

Este año, por el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII desfilarán estrellas como Woody Allen, Andrés Calamaro, Chick Corea o The Chieftains, entre muchos otros. (Del 20 de junio al 30 de julio)

Black is Black!

Los amantes de la buena música negra podrán ver en Conde Duque una amplia programación con artistas nacionales e internacionales de primera fila. (21 y 22 de junio, 30 euros)

Bad Bunny en Río Babel - ABC

A Summer Story

Esta fiesta de dos días se celebrará en la Ciudad del Rock en Arganda del Rey, con un cartel lleno de estrellas de la electrónica internacional y española. (21 y 22 de junio, 65 euros)

Cultura inquieta

Macaco, Green Valley, Juanito Makandé o Depedro protagonizan la edición de este año, en la Explanada del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (Acar). (Del 27 al 6 de julio).

Download

La música rock y metal atronará en la Caja Mágica con Guns N’ Roses, Judas Priest, Scorpions, Tool y Ozzy Osbourne, entre muchos otros. (Del 28 al 30 de junio, desde 84 euros)

Love the Tuenti's

Ifema acogerá 13 horas de Safri Duo, Kate Ryan, El Sueño de Morfeo, Álex Ubago, King Africa, Las Ketchup, Efecto Mariposa, Coti, Andy y Lucas, Conchita, Lorna, Pignoise y otros artistas que triunfaron en los 2000. (29 junio, 27 euros)

Río Babel

Bad Bunny, Fatboy Slim, Love of Lesbian, Dorian, La Pegatina y Jorge Drexler serán algunos de los protagonistas de la edición de este año, que volverá a tener lugar en Ifema. (5 y 6 de julio, desde 25 euros)

Yolo Music Fest

Ozuna, Becky G, Zion & Lennox, Jon Z, Darell y Farina harán las delicias de los seguidores de la música latina en el Wizink Center. (7 de julio, desde 55 euros)

Mad Cool

El rey de los festivales madrileños llevará este año a al recinto de Valdebebas-Ifema a The Cure, Bon Iver, Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers, Iggy Pop o Vetusta Morla, entre otros. (Del 11 al 13 de julio, desde 80 euros)