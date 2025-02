El aristócrata de la calle de Serrano tenía una orden de alejamiento contra su madre y hermana por violencia doméstica

Fernando González de Castejón y Jordán de Urríes, marqués de Perijá y conde de Atarés , de 53 años, carecía de licencia de armas de ningún tipo. Es más, su nombre ni siquiera figuraba en la base de datos de la Guardia Civil ... , cuyo departamento de Intervención de Armas es el encargado del registro de todas las personas que tienen permiso para usarlas.

Por lo tanto, el hombre que acabó, presuntamente, con la vida de su mujer y una amiga el lunes en una vivienda de la calle de Serrano guardaba de manera ilegal las pistolas , escopetas y demás arsenal. Es más, parte de las piezas las exhibía junto a armas blancas de colección en una vitrina en el salón, la misma estancia en la que mató a la mayor de las víctimas, de 70 años, y en la que se suicidó él. Esas armas las usaba, desde hacía tiempo, en el patio común del inmueble, en el que había creado su particular galería de tiro, pese a los reproches del resto de vecinos.

El Grupo V de Homicidios y la Brigada Científica de la Policía Nacional de Madrid llevan a cabo la investigación del suceso. Por un lado, se están realizando análisis de balística de todas las piezas incautadas tras el doble crimen y el suicidio del aristócrata. Es preciso concretar cuáles son percutoras, cuáles de colección y cuáles no podían disparar, señalan las fuentes consultadas por ABC.

También hay que esclarecer su procedencia , pues aunque las hubiera recibido como herencia, debía tener permiso, lo cual no era así. Otras las podría haber adquirido en el mercado , algo totalmente irregular sin tener el permiso oportuno. Resulta más fácil poseer uno para cazar que para una pistola del calibre 9 milímetros, por ejemplo, que es la que utilizó para descerrajarle un tiro en la cabeza a su mujer , en la cocina, y luego a la amiga de ella, que residía por temporadas en el primer piso del número 205 de Serrano, en el barrio de Hispanoamérica.

Muy complicado habría tenido Fernando González de Castejón que le dieran la licencia de armas , de cualquier modo. Además de su carácter excéntrico y, al menos en los últimos tiempos, su afición al alcohol, en 2009 fue denunciado por violencia doméstica contra su madre y su hermana y le fue impuesta una orden de alejamiento. De hecho, no se hablaba con su familia.

Ese no fue el único episodio agresivo en la vida del conde de Atarés. Nueve años después fue detenido por violencia de género contra Gema , su mujer, a la que el lunes mató. Fue la Policía Nacional la que actuó de oficio, al producirse una disputa en plena calle en la que Fernando la insultó y gritó. No hubo agresión física , precisan las fuentes consultadas, y ella se negó a denunciarlo. Tampoco acudió al juicio rápido, por lo que no se pudieron concretar medidas cautelares de protección.

Tras el incidente, rehicieron la relación, pero con muchas idas y venidas. Gema, de 44 años, viajaba con cierta asiduidad a Francia, donde tenía amigos. Es lo que había hecho en los últimos días. La semana pasada, después de que la hija de la pareja, de 9 años, concluyese el curso escolar, hicieron las maletas con destino a la capital del país galo para visitar Disneyland . Solo una amiga de Gema se unió al viaje, ya que Fernando decidió quedarse en Madrid.

Gema, según dijo a su círculo de amigos, se encontró indispuesta durante su estancia en París y decidió adelantar la vuelta porque quería que la viera un médico . El sábado aterrizó de nuevo en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas y habría pasado la noche en Urgencias debido a los dolores que sentía. Según la cronología que se baraja, el domingo sería el día que habría vuelto al piso que compartía con el que fue durante más de una década su pareja y que terminaría convirtiéndose en su verdugo.

Al sentirse insegura, Gema pudo pedir a su amiga que la acompañase a la vivienda. A la 1 de la madrugada se desencadenó la tragedia. Esa es la hora que marcan los vecinos como posible momento del crimen : fue cuando escucharon fuertes golpes que podrían resultar ser las detonaciones. Los tres cadáveres se encontraron a primera hora del lunes.