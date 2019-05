Elecciones 26-M Almeida: «Mi plan inicial con Vox es lograr un pacto a la andaluza» El concejal del Ayuntamiento de Madrid quiere gobernar sólo con Ciudadanos en Cibeles y que la formación de Abascal sea su socio de investidura

Seguir Tatiana G. Rivas @tatianagrivas Madrid Actualizado: 28/05/2019 00:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) acabó manteado por sus compañeros en la primera planta de Génova en la madrugada del 27 de mayo. Se convirtió en el héroe que logró dar un vuelco a los resultados de las urnas en la capital para arrebatar la alcaldía a Manuela Carmena contra todo pronóstico. Ayer, tras celebrarse el Comité Ejecutivo Nacional en la sede de los populares para analizar la jornada electoral, el abogado del Estado fue la diana donde lanzar todos los elogios, abrazos y besos de los barones. «Lo hemos logrado», le animaban impetuosos. Con sus 15 escaños, los 11 de Ciudadanos y los 4 de Vox se convertirá presumiblemente el 15 de junio en el nuevo alcalde de Madrid. Estas semanas se conjugarán los pactos para su proclamación. La clave está en si la formación de Abascal queda fuera o dentro de su gobierno. Él prefiere que sólo sea socio de investidura.

—¿Ha dormido algo?

—Muy poco. Me acosté a las tres de la mañana, no porque me fuera de jarana, conste, y me he levantado pronto.

—¿Cuando se ha despertado ha dudado de si todo era un sueño?

—(Ríe) Tenía una alegría de eso que te despiertas con una sonrisa y dices: ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy tan feliz?

—¿Cómo vivió la remontada?

—(Sonríe) Ríe. Emocionante. La verdad es que el comienzo no fue fácil, como esta legislatura para nosotros, pero una vez que ya vimos las encuestas y comprobamos que los datos que estaban entrando eran de los distritos del sur, es decir, los de más de izquierdas, y todavía no entraban los nuestros, empezamos a creer que había posibilidades de ganar.

—Y lo consiguió ¿Ha hablado ya con Villacís (Cs)?

—Sí, en la misma noche electoral. Tenemos muy buena relación. Dejamos entrever que íbamos a trabajar juntos.

—¿Se ha establecido algún contacto en sentido pacto?

—No. Y con Vox tampoco.

—¿Cómo quiere configurar ese gobierno y la distribución de concejales según las alianzas?

—Tenemos que hablarlo tranquilamente, pero tengo un planteamiento inicial de un pacto a la andaluza. Ese gobierno lo deberíamos formar Cs y nosotros, que somos los que conocemos el Ayuntamiento, los que tenemos experiencia, gestión más que suficiente y acreditada.

—Pero Vox ha dicho públicamente que quiere ser parte del gobierno...

—A mí no me lo han dicho. Lo que sí sé es que ningún votante de centro-derecha entendería que no llegáramos a un acuerdo y que fuera en función de la capacidad y la experiencia que cada uno podamos formar parte de él.

—¿Les puede hacer claudicar en algo?

—Cuando se plantea si Vox le va a establecer determinadas exigencias al PP, también cabe plantearse si son medidas razonables que habrá que analizar uno por uno para ver si los propios votantes de Vox entienden que no haya un gobierno del cambio.

—Si una imposición fuera la de trasladar la fiesta del Orgullo de la ciudad a la Casa de Campo ¿Aceptaría?

—Nosotros ya hemos dicho que no va a ir a la Casa de Campo.

—¿Cómo analiza los resultados que ha obtenido? Pese a que va a ser alcalde no es la mejor marca que ha conseguido la formación. ¿Es la corrupción la que continúa castigando a sus siglas o hay otras claves?

—No son los resultados habituales que ha conseguido el PP en Madrid. Aunque ahora estemos en condiciones de obtener la alcaldía siempre hay que hacer un ejercicio de autocrítica y de humildad cuando se trata de unos resultados que empeoran los anteriores. No han sido cuatro años fáciles para el PP de la Comunidad de Madrid [dimisión de Aguirre, Cifuentes y transfuguismo de Garrido] y ha podido influir en el comportamiento electoral.

—¿Cree que Casado sale reforzado del triunfo cosechado en Madrid o alguien aguarda para pedirle cuentas y ocupar su cargo?

—Quien salió tocado no fue Pablo Casado solo, sino el PP. Somos un conjunto de personas que trabajamos bajo unas siglas y no se le puede achacar la exclusiva responsabilidad a él. Todos la tenemos, sin perjuicio de que él es el presidente nacional. Lo que se ha reforzado es al PP y por consiguiente también a Casado. Esto permite que podamos reconstruir el proyecto, durante estos próximos cuatro años, de nuestro espacio del centro-derecha, porque ya sabemos que la fragmentación no conduce a consecuencias buenas.

—Para analizar los posibles pactos que puedan surgir hay que mirar el mapa general. Ahora, en Castilla y León Cs tiene la llave de poder dar el gobierno al PSOE o al PP. ¿Cree que son capaces de dar un giro en su posición frente al «sanchismo»?

—Hay que atenerse a los hechos. Cs no es un partido que siempre haya mantenido una línea coherente de decir una cosa y seguir exactamente eso, por tanto habrá que esperar a ver cuáles son las conductas en cada uno de los territorios.

—Villacís también puede apretar en ese sentido. Dan el gobierno al PP a Castilla y León a cambio de más tajada de lo que se merece según los votos que ha obtenido...

—Estoy seguro de que Cs, que ha hecho de los principios su bandera, no entrará en ese tipo de mercadeo.

—¿Qué futuro augura a Más Madrid sin Carmena?

—Manuela Carmena era Más Madrid. No se puede entender sin su figura. Si se va queda un grupo de seis concejales que son exiliados de Podemos. La argamasa que unía Más Madrid era Carmena.