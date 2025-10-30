El juez sospecha que el sistema de pagos del PSOE pudo favorecer el «blanqueo»

Al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no le cuadra el sistema de pagos en metálico que usaba el PSOE en los tiempos en los que José Luis Ábalos era secretario de Organización de la formación. Y así se lo hizo saber al ex director ... gerente de los socialistas (de junio de 2017 a octubre de 2021) Mariano Moreno durante el interrogatorio al que le sometió ayer. Tanto él como la trabajadora de la formación Celia Rodríguez estaban citados como testigos para que arrojaran luz sobre las liquidaciones de gastos que la formación abonaba en efectivo (en sobres con el anagrama del puño y la rosa) a los investigados por corrupción: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización Santos Cerdán.

Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, al juez le sorprendió especialmente que el exgerente indicara que se abonaron gastos adelantados sin hacer mayores comprobaciones de que los tiques eran de comidas o kilometrajes reales, así como sin cotejar que las personas que los pasaban habían adelantado las cantidades. «¿Se comprobaba por alguien que esos tiques habían sido pagados por esa persona?», inquirió el magistrado a Moreno, a lo que éste respondió con un «en ese momento no se comprobaba». Por 'ese momento' se refería a su etapa al frente de la gerencia del partido, y el instructor Puente, que no salía de su asombro, insistió en que con ese método descrito «sería posible entonces que alguien recolectase tiques de un restaurante y los aportase». Moreno enfatizó que no podía descartar que eso ocurriera «al 100%» aunque apostillaba que le parecía extraño.

Con estos mimbres, el magistrado argumentó ante Moreno que si no había control sobre quien había adelantado el pago de comidas o cómo se abonaron -con tarjeta o en efectivo-, no había forma de comprobar si «había blanqueo». Este detalle es relevante, habida cuenta de que en esta causa se investiga si tanto Ábalos como Koldo García o Santos Cerdán recibieron comisiones ilegales o mordidas de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas.

Ante la pregunta, Moreno echó balones fuera y contestó que los sistemas de control han ido evolucionando, y ahora sí se exige que se pague con tarjeta por adelantado. Añadió que sí se chequeaba que los tipos de gastos fueran «de los que se podían pagar»: «Eso es lo que miraba el departamento de administración, que las fechas coincidieran».

Además de por este detalle, el juez se interesó por cómo funcionaba el sistema de caja del PSOE en la época de Moreno, y tanto el exgerente como Rodríguez se ciñeron al guión anunciado en el escrito presentado por el PSOE al juez el lunes: que la caja se nutría con dinero de una cuenta del BBVA y que se utilizaba para abonar gastos recurrentes.

«¿Por qué tenía metálico?»

El juez tampoco encajó bien que una formación política tuviera que usar efectivo: «¿Por qué tenía el PSOE dinero en metálico?». Moreno le respondió que con esa caja (fuerte) de Ferraz abonaban pagos de viajes o de proveedores ocasionalmente y excusó esos métodos en que «ya estaban allí» cuando llegó. De hecho, explicó que en 2020, gracias a una recomendación del Tribunal de Cuentas, se elaboró una instrucción que entró en funcionamiento en el último trimestre, que colocaba el límite para los pagos en metálico en 1.000 euros.

Sobre los gastos que afectaban a la Secretaría de Organización (departamento de Ábalos) la trabajadora señaló que Koldo García era quien centralizaba y gestionaba las liquidaciones de gastos de dicho departamento, que no siempre eran individualizadas, y que después él se encargaba de distribuir el efectivo en ese equipo. No obstante, a preguntas de Puente también subrayó que si Ábalos estaba en el despacho y podía recoger el metálico que se le adeudaba, lo recogía personalmente.

No obstante, enfatizó que ella solía hablar con Koldo García, quien manejaba el dinero en metálico para ese órgano interno, y confirmó que, tal y como recoge la Unidad Central Operativa (UCO) en su informe patrimonial del exministro, ella avisaba al exasesor de cuándo debía recoger los sobres con efectivo. En este sentido, puntualizó que por regla general dejaba los sobres con dinero en la recepción de Ferraz y avisó al exasesor para que se acercara a por ellos o para que enviara un «mensajero». Así, señaló que era probable que en vez de recogerlo él, enviara a su expareja o a su hermano Joseba García.

El recorrido del metálico Celia Rodríguez y Mariano Moreno explicaron ayer el procedimiento por el que el dinero fue entregado en sobres al exministro y su asesor, así como a otros miembros del PSOE, el tiempo que Ábalos fue número 3. Quienes adelantaban gastos rellenaban un impreso, que acompañaban de los tiques o facturas correspondientes. Rodríguez recibía los impresos y los llevaba al equipo de administración para que alguien revisara si eran correctos. Dicho equipo entregaba el dinero en efectivo y ella contactaba con el solicitante para que lo recogiera en Ferraz. El partido ingresaba las subvenciones públicas y cuotas de afiliados en una cuenta de funcionamiento que servía para los pagos. Desde ésta se sacaron cantidades en efectivo que llegaba a la sede del PSOE en camiones de una empresa de seguridad.

Moreno, a preguntas de la defensa de Koldo, aseveró, por otro lado, que el exasesor no era el único que cobraban anticipos, y destacó que también lo hacían, por ejemplo, «los miembros de la Ejecutiva Federal, no todos».

En resumidas cuentas, ambos sostuvieron en líneas generales lo que ya avanzó el lunes el PSOE: que hubo pagos en metálico a la Secretaría de Organización y no solo individualizados, algo que justificaría el descuadre que apreció la UCO en su informe al comparar las conversaciones de wasaps analizadas y la documentación aportada por los de Pedro Sánchez.