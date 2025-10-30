Suscribete a
El juez sospecha que el sistema de pagos del PSOE pudo favorecer el «blanqueo»

El partido no comprobó que Ábalos y Koldo adelantaron los gastos por los qe después pasaron tiques

El exgerente y la trabajadora del PSOE aseguran que Koldo García era quien centralizaba las entregas de efectivo para la Secretaría de Organización

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, llega al Tribunal Supremo para declarar como testigo
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, llega al Tribunal Supremo para declarar como testigo

Javier Lillo y Carmen Lucas-Torres

Al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no le cuadra el sistema de pagos en metálico que usaba el PSOE en los tiempos en los que José Luis Ábalos era secretario de Organización de la formación. Y así se lo hizo saber al ex director ... gerente de los socialistas (de junio de 2017 a octubre de 2021) Mariano Moreno durante el interrogatorio al que le sometió ayer. Tanto él como la trabajadora de la formación Celia Rodríguez estaban citados como testigos para que arrojaran luz sobre las liquidaciones de gastos que la formación abonaba en efectivo (en sobres con el anagrama del puño y la rosa) a los investigados por corrupción: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización Santos Cerdán.

