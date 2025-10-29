Suscribete a
El exgerente del PSOE y la trabajadora de los sobres a Koldo y Ábalos comparecen en el Supremo con la obligación de contestar

La trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez y Mariano Moreno están citados a las 10 y las 12 horas, respectivamente, ante el magistrado Leopoldo Puente

El PSOE justifica los descuadres en pagos en metálico a Koldo alegando que había gastos de Secretaría de Organización «no individualizados»

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado EP
Carmen Lucas-Torres

Mariano Moreno, gerente del PSOE durante el tiempo en que José Luis Ábalos fue secretario de Organización de dicha formación, entre 2017 y 2021, acude este miércoles al Tribunal Supremo para aclarar los descuadres entre el dinero en efectivo o en sobres que, según ... el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habrían recibido tanto el exministro de Transportes como su asesor, Koldo García, y el que la formación comunicó que entregó a ambos al magistrado que les investiga por presuntamente cobrar comisiones ilegales de obra pública.

