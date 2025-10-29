El exgerente del PSOE y la trabajadora de los sobres a Koldo y Ábalos comparecen en el Supremo con la obligación de contestar

Mariano Moreno, gerente del PSOE durante el tiempo en que José Luis Ábalos fue secretario de Organización de dicha formación, entre 2017 y 2021, acude este miércoles al Tribunal Supremo para aclarar los descuadres entre el dinero en efectivo o en sobres que, según ... el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habrían recibido tanto el exministro de Transportes como su asesor, Koldo García, y el que la formación comunicó que entregó a ambos al magistrado que les investiga por presuntamente cobrar comisiones ilegales de obra pública.

Moreno Pavón -ahora presidente de la empresa pública Enusa- está citado a las 12 horas como testigo, por lo que está obligado a contestar y decir verdad ante el magistrado instructor del Alto Tribunal, el representante de la Fiscalía Anticorrupción y los abogados de las acusaciones populares de la causa, representados por el letrado del Partido Popular, Alberto Durán.

Dos horas antes, a las 10, también está citada como testigo Celia Rodríguez, trabajadora del partido que fue quien, según las conversaciones del informe también recogidas por la Benemérita, entregó a Ábalos y Koldo García los sobres con el dinero en efectivo, así como a la exmujer del asesor ministerial y también trabajadora de Transportes, Patricia Úriz, o al hermano de Koldo García, Joseba García.

Noticia Relacionada El exgerente del PSOE se niega a declarar en la comisión de investigación por el caso Koldo Juan Casillas Bayo Alega que está citado como testigo en el Tribunal Supremo el próximo miércoles y que prefiere dar primero ahí las explicaciones pertinentes sobre los pagos en efectivo que realizaba su partido

El pasado 20 de octubre, el juez dictó una providencia para citar a ambos testigos para ver si pueden aclarar las entregas de dinero que no justificaron ni Ábalos ni Koldo García los pasados 15 y 16 de octubre, cuando fueron citados como investigados a raíz del informe, puesto que se acogieron a su derecho a no declarar.

En la providencia de citación de Moreno y Rodríguez como testigos, el magistrado explicó que en el citado informe policial se hacía referencia a «la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español en favor de don José Luis Ábalos Meco o de don Koldo García Izaguirre, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos (más allá de algún posible 'descuadre', respecto de los que sí aparecen contenidos en dicha información, de mínima importancia económica)».

Para el instructor, los mensajes intercambiados entre los investigados y recogidos en el informe «permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos» facilitadas por el partido político; pero, en otras ocasiones, «no se ha podido confirmar dicha correspondencia», quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el Partido Socialista Obrero Español.

Comisión de investigación del Senado

La semana pasada, tanto Mariano Moreno como la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que le sustituyó en el cargo, acudieron a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El primero optó por callar precisamente por su próxima citación en sede judicial. La segunda, que no ha sido citada en el Tribunal Supremo, sostuvo que «cada euro» que cobraron Ábalos y Koldo García está «procedimentado» y tiene «soporte documental».

Este lunes, el PSOE remitió al magistrado del Tribunal Supremo parte de la información que reclamó la acusación popular ejercida por el PP. Mientras la representación legal del principal partido de la oposición pidió incorporar todas las salidas de efectivo del partido de Pedro Sánchez desde 2017 hasta 2021, Ferraz aportó todo el metálico entregado en ese período a Ábalos, Koldo y la Secretaría de Organización, no a cualquier destinatario.

El informe de la UCO

En el informe policial en el que se apoyó el juez, la UCO llegó a la conclusión de que, entre 2017 y 2021, «Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efecitvo» del PSOE por valor de 19.638 euros y que «parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE de la calle Ferraz».

Koldo García, según el mismo informe, percibió 12.744 euros por transferencia o efectivo. Precisamente la exmujer de este último, Patricia Uriz, fue a por los sobres a la sede del PSOE, según recoge también la Guardia Civil.

El 18 de septiembre de 2018, Uriz escribió a su entonces pareja: «Ya tengo el sobre de Ferraz. ¿Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo doy allí?», en referencia a la dirección de la vivienda del exministro.

Noticia Relacionada «Cariño, vendrá Pepe Ruz»: los mensajes del caso Ábalos señalan al dueño de Levantina Carmen Lucas-Torres El PP también ha pedido al juez madrileño que investiga a la fontanera del PSOE, Leire Díez, que cite al constructor a declarar como testigo

Un año después, el 10 de octubre de 2019, Patricia Uriz volvió a escribirle a Koldo García: «Han mandado de Ferraz sobre para ti con una parte y sobre para Jose». En este caso, la UCO ya destacó: «En relación con el sobre que tenía como destinatario a Ábalos, por su cercanía temporal podría vincularse con la liquidación de gastos anotada el 2 de octubre de 2019 por importe de 1.074,40 euros. Sin embargo, no sucede lo mismo respecto de Koldo, ya que desde el PSOE no se han comunicado liquidaciones posteriores al 24 de julio de 2019. Igualmente, se han localizado mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido».