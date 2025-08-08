Suscribete a
Interior no incluyó condiciones anti-Huawei en el pliego del contrato

El gigante chino siempre presenta la oferta más barata pero se impide que gane concursos problemáticos incluyendo requisitos que le dejen fuera

«Sin trabajas, siempre gana por precio», subrayan fuentes de la Administración

Sánchez relega a Seguridad Nacional en plena polémica por el acercamiento a China

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior
Ana Sánchez

