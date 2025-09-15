Indignación en la Policía tras los incidentes en La Vuelta: «Se diseñó un dispositivo para que fracasara»

La indignación es total en la Policía. Que los manifestantes contra la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza que lleva a cabo Israel lograran suspender la etapa final de La Vuelta, en medio de lo que en ocasiones parecía una cierta pasividad de las Unidades ... de Intervención Policial UIP) desplegadas, ha llevado a los principales sindicatos policiales a denunciar tanto un dispositivo insuficiente si de verdad se quería que la prueba se celebrase, como la orden de contemporizar con los radicales aunque eso supusiera que consiguiesen sus objetivos.

«El dispositivo estaba diseñado para que fracasara; si hubiese habido una orden tajante de los responsables políticos en el sentido de que la carrera se tenía que celebrar y se hubiese dotado a la Policía de los medios suficientes no se habría producido este bochorno, en el que además 22 policías están heridos«, explican agentes y mandos de las UIP con muchos años de servicio consultados por ABC.

De momento, los sindicatos policiales -SUP, Jupol, CEP y UFP- ya han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que acusan de acusan de alentar y blanquear las protestas de ayer. Incluso, el SUP (Sindicato Unificado de Policía) ha anunciado medidas legales contra el delegado, asegurando que hubo una orden para que los agentes de la UIP no utilizaran material antidisturbios. En el caso de Jupol van aún más lejos y exigen también las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Desde Interior, mientras tanto, se asegura que el dispositivo era el adecuado porque era equiparable al que se desplegó con motivo de la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, unos 2.000 agentes en total, a 19 por ciclista. Sin duda esas cifras son exactas, pero el problema que denuncian todas las fuentes policiales consultadas por ABC es que esos policías tienen que tener órdenes muy claras de cómo actuar en caso de que algunas personas intentaran paralizar la prueba deportiva. «Se optó por una simple contención, pero no se intentó evitar en serio la invasión de la calzaa», explican esas fuentes. «El Gobierno tenía miedo a imágenes de enfrentamientos».

«Los incidentes fueron aislados y la actuación de las Fuerzas de Seguridad extraordinaria«, ha defendido esta mañana Marlaska. »Los incidentes fueron aislados porque no se impidió a los manifestantes paralizar la carrera, y aún así hay que lamentar 22 policías heridos«, responden las fuentes consultadas, que destacan que cuando al Gobierno le interesa las órdenes son tajantes: »¿A que con las manifestaciones en Ferraz no hubo ni un solo manifestante que se acercara a menos de 50 metros de la sede federal del PSOE? La razón es evidente: entonces había directrices claras en ese sentido, y se cumplieron a rajatabla«.

Sin embargo, sindicatos como Jupol aseguran que el «dispositivo de seguridad fue un desastre y estuvo marcado desde el inicio por la voluntad de no incomodar a determinados grupos. Se permitió la pfresencia de individuos y c olectivos que se sabía de antemano que podían provocar altercados, sin aplicar protocolos básicos como embolsamiento y la expulsión. Y a ello se suma una falta total de coordinación en la cadena de mando. En los puntos más más conflictivos no se solicitaron los apoyos necesarios y cuando los equipos en primera línea pedían refuerzos nadie respondía. No se trató sólo de una ausencia de recursos, sino de un abandono operativo deliberado que dejó vendidos a decenas de agentes y generó una situación de riesgo extremo«.

Sánchez, en el centro de las críticas

La indignación policial no sólo se extiende contra el delegado del Gobierno en Madrid o contra el ministro del Interior. El jefe del Ejecutivo es blanco también de durísimas críticas por parte de los sindicatos policiales: «En lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ciclistas y de ofrecer la imagen de un Cuerpo policial fuerte y un dipositivo sólido ha optado por lo contrario: alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y dejar en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España«, denuncia el SUP.

Por su parte la CEP exigió una condena inmediata y sin paliativos de quienes se han pasado días creando el caldo de cultivo perfecto para el boicot a una prueba deportiva de proyección internacional«.