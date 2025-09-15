Suscribete a
ABC Premium

Indignación en la Policía tras los incidentes en La Vuelta: «Se diseñó un dispositivo para que fracasara»

Los principales sindicatos policiales piden la dimisión del Delegado del Gobierno en Madrid por poner a los agentes en peligro

Dos detenidos y 22 heridos, el balance de un escenario dantesco y desolador

Imagen de los incidentes de ayer en Madrid
Imagen de los incidentes de ayer en Madrid EFE
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La indignación es total en la Policía. Que los manifestantes contra la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza que lleva a cabo Israel lograran suspender la etapa final de La Vuelta, en medio de lo que en ocasiones parecía una cierta pasividad de las Unidades ... de Intervención Policial UIP) desplegadas, ha llevado a los principales sindicatos policiales a denunciar tanto un dispositivo insuficiente si de verdad se quería que la prueba se celebrase, como la orden de contemporizar con los radicales aunque eso supusiera que consiguiesen sus objetivos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app