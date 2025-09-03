Temporada de (re)corte clásico en una OSG que estrena la etapa Cuéllar Habrá 22 fechas de abono de octubre a junio y se recuperan los encuentros de la Joven

Hace apenas dos meses, el nuevo gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, José Antonio Cuéllar, reconocía que «no tenía» recursos para sufragar la temporada 25-26. Estaba en el aire que pudiese presentar un ciclo completo. Así de lamentable fue la herencia que recibió, en términos financieros. Peor aún, nadie le había advertido cuando se presentó al concurso público para optar al puesto, de que las cuentas del Consorcio para la Promoción de la Música eran una película de terror. El propio Cuéllar anticipó la receta: austeridad. A la vista de la programación presentada ayer, hay bastante de ajuste, de clásicos básicos, de un repertorio en el que los músicos se saben ganadores. Y, como aderezo, una cierta ambición artística para que esta temporada de supervivencia pueda dejar algún instante para el recuerdo.

La Sinfónica presentó este martes una temporada de 22 programas de abono en su sede del Palacio de la Ópera, que arrancarán el 10 de octubre y pondrán la guinda el 13 de junio, con las habituales funciones en viernes y sábado. La larga nómina de grandes solistas y directores internacionales que protagonizó temporadas anteriores sufre ahora una evidente merma. Los recortes se notan. Entre las batutas aparecen nombres como Eva Ollikainen –jefa de la Sinfónica de Islandia y habitual en grandes orquestas del Norte de Europa y Gran Bretaña–, Thomas Dausgaard –titular de la BBC Scottish Symphony y principal invitado de la RTVE–, Case Scaglione –responsable de la Orquesta Ille-de-France y la Würtemberg isches Kammerorchester– o Karl-Heinz Steffens –director de la Sinfónica de Norrköping–, además de 'los de casa', la concertino Olatz Ruiz, el actual titular Roberto González-Monjas y sus predecesores, Dima Slobodeniouk y Víctor Pablo Pérez.

Entre los solistas se podrá escuchar a artistas como el pianista francés Alexandre Kantorow –con el 3º de Prokofiev–, su homólogo polaco Rafal Blechacz –considerado uno de los mejores intérpretes de Chopin aunque en La Coruña interpretará el 3º de Beethoven–, el violonchelista Maximillian Hornung –con el exigente concierto de Elgar–y 'nuestro' Javier Perianes, que en su doble faceta de director e intérprete afrontará Segundo, Cuarto y Quinto de Beethoven, completando el ciclo iniciado la pasada temporada. Será una de las citas obligadas, hacia finales de mayo. En el menú de autores, viejos conocidos: Schumann, Beethoven, Brahms, Bruckner, Chopin, un 'Requiem' de Mozart, Dvorak, Tchaikovsky, Rachmaninov...

Habrá una cita con la Orquesta Joven en enero, tan maltratada en los últimos tiempos y principal víctima de los recortes presupuestarios, con la intención de Cuéllar de que se puedan mantener otros dos encuentros a lo largo de la temporada; otra fecha con la Real Filharmonía, que cumple treinta años con menos estrecheces que su supuesta 'hermana mayor'; y se inicia un interesante proyecto coral para reunir a todas las agrupaciones infantiles y juveniles de la OSG y a más de 750 escolares de centros educativos de la ciudad. Pensando en la savia nueva, la OSG anuncia que abrirá sus ensayos generales a estudiantes de secundaria y de conservatorio de Galicia. Una apuesta por el futuro, para que este gris presente pase pronto.