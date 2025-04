El otro día llovió más que cuando enterraron a Zafra. Al ataúd de don Hernando de Zafra se lo llevaron, con el muerto dentro, las aguas del Darro, tanta fue el agua que cayó en Granada aquel día de no sé qué año. Eso se ... cuenta. Bueno, pues aquí, en este Lugo aguado y mohíno, también llovió a manta de Dios.

Tanto, que al nuevo auditorio (catorce años de obras y contabilidad misteriosa o indescifrable) le salieron goteras por arriba, humedades por abajo y ranas en la platea. Cro, cro, cro, oían las gentes emparaguadas y se preguntaban si había ensayo canoro. Pero no, era la vulgar ranería. 'Canta la rana y no tiene pelo ni agua', se registra en el Covarrubias, ahora reeditado a cuarenta euros. Volvamos al caso auditorial. Se inauguró la obra en diciembre, se abrió para un par de tonterías, se volvió a cerrar y, ahora, a esperar que salga el sol y aparezca una brigada de obras capaz de arreglar los desperfectos acuáticos.

A los lucenses, lo del auditorio de Magoi se la trae al pairo, tan acostumbrados están a la inverecundia municipal. Pero eso no impide que algunos se pregunten por algo tan elemental cómo el nombre de la empresa que se ocupa de gestionar la instalación. Y una vez sabido el nombre, desean también que se les informe sobre el procedimiento de adjudicación, que seguro que fue -estamos seguros- mediante concurso público, con bases y plazos en tiempo y forma. Descartamos las fórmulas digitales, porque ni valen, ni cuelan ni son legales. El Concello de Lugo es serio, como serios son su alcalde, sus concejales y ya no digamos la congregación dedicada a bregar «pola nosa cultura». Queremos decir con esto, que damos por supuesto que todo ha de quedar aclarado con prontitud y nitidez: procedimientos adjudicatarios, fechas, plazos, presupuestos, cuentas y cuentos. No tenemos duda alguna.

Y otro día hablaremos del Gustavo Freire. Ánimo. Valor. Aliento. Alenitus, que diría cualquier viejo admirador de don Manuel Valbuena y don Raimundo de Miguel.