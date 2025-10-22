Suscribete a
Incautadas dos toneladas de cocaína con cuatro detenciones en alta mar y un operativo en La Coruña

La operación la pilota la Armada francesa, con la colaboración de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera

Un operativo reciente contra el tráfico de cocaína en Galicia, en una imagen de archivo
Un operativo reciente contra el tráfico de cocaína en Galicia, en una imagen de archivo

ABC

Santiago

Agentes españoles y franceses han colaborado en un operativo antidroga con el resultado de la incautación de un «importante» alijo de cocaína y con detenciones en alta mar, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

En concreto, fuentes consultadas por ... Europa Press han concretado que se han intervenido más de dos toneladas de cocaína, en el marco de un operativo que hace la Armada francesa pero que cuenta con la colaboración de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y también de miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera.

