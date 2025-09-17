Fallece José María Castellano, artífice de la salida a bolsa de Inditex El economista y empresario, que llegó a ser vicepresidente de Amancio Ortega, transitó por otras compañías como ONO, Novagalicia, Puig y Espirit o Bimba y Lola

El economista y empresario José María Castellano (La Coruña, 1947) ha fallecido a los 78 años de edad en Madrid. El reconocido directivo gallego se unió a Inditex en 1985, donde desempeñó una labor clave para la compañía fundada por Amancio Ortega desde sus inicios, convirtiéndose en el número dos de Inditex como vicepresidente -la cara visible tras el elusivo Ortega- y consejero delegado entre 1997 y 2005. Entre sus principales logros, destaca su papel como arquitecto y líder del equipo de economistas que convencieron al clan familiar para dar el salto a la bolsa en mayo de 2001, desde la que Inditex ha hecho delicias para el Ibex 35, donde lidera a día de hoy tanto en capitalización bursátil como en crecimiento y facturación.

Además, Castellano presidió también otras firmas como ONO, Novagalicia Banco -vendida en 2013 a Banesco y germen de la actual Abanca- y Greenalia, impulsora de proyectos de energía renovable, y junto a Altri, de la polémica planta de fibras textiles en Palas de Rei.

Sin embargo, la labor del economista no se limita al ámbito empresarial, destacando también en su faceta académica. Castellano era doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Economía financiera y contabilidad en la Universidad de La Coruña y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Desde 2008 y hasta su venta a Vodafone en 2014 ostentó la presidencia de la compañía de telecomunicaciones ONO. También fue presidente de Novagalicia Banco desde 2011 hasta su venta por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en enero de 2014, un contexto complicado en el que se produjo el grueso de la reordenación y consolidación del sector de cajas de ahorros.

Asimismo, José María Castellano fue presidente no ejecutivo de la firma de renovables Greenalia, compañía de la que poseía desde junio del 2020 el 6% de las acciones. También participó en los consejos de administración de empresas como Puig y Esprit, y fue consejero de Bimba y Lola hasta 2025.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al directivo, sus restos mortales serán velados en el Tanatorio Parcesa La Paz, donde se celebrará una misa a las 18.00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes, día 19 septiembre, a las 20.00 horas en la Iglesia de Santiago de la ciudad vieja de A Coruña.