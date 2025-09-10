Inditex gana el récord de 2.791 millones en su primer semestre, pero se instala en un crecimiento más discreto

Una vez más Inditex ha vuelto a presentar unos resultados históricos, con unos beneficios de 2.791 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), un 0,8% más que en el mismo período del año anterior. Y sin embargo, una vez más el desempeño ha estado por debajo de lo que esperaban los analistas, acostumbrados a que la compañía crezca a doble dígito. Esa fue la tónica desde 2019, más aún con el sensacional crecimiento post-pandemia, pero a partir de 2023 se empezó a instalar el cambio de ritmo.

Las ventas, por su parte, crecieron un 1,6% con respecto al primer semestre de 2024 y alcanzaron 18.357 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como 'online', según ha informado la compañía.

El margen bruto creció un 1,5%, hasta 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas (-5 puntos básicos frente al primer semestre de 2024), y el resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5%, hasta los 5.114 millones de euros. de otro lado, el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 0,9%, hasta los 3.572 millones de euros, y el resultado antes de impuestos lo hizo un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros. Con todo, al final del primer semestre de este año la posición financiera neta de la empresa era de 10.012 millones de euros.

«Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex», ha subrayado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.