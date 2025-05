El alumnado de Medicina pide que se aumente la oferta de plazas MIR

Los estudiantes españoles de Medicina no ven con buenos ojos que se amplíe la oferta de plazas para cursar la carrera este año. Tienen claro que el problema del que adolece el sistema médico y que trata de paliar la medida, la falta de médicos de atención primaria, no se debe a que exista una gran dificultad para acceder al grado, sino a que sí la hay a la hora de acceder al examen MIR que habilita para ejercer una especialidad en el sector público. A esto y, según pusieron de manifiesto, a la escasa «visibilidad» de la que goza la rama de medicina de familia durante la carrera, la cual nunca llega a asentarse como una opción atractiva cuando a los jóvenes en formación les llega el momento de especializarse.

Así lo expresaron a través del secretario general del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Ander Santiago, quien este martes compareció frente a los medios en el acto de presentación de las XCIV Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, el cual se desarrolló en la facultad homóloga de Compostela. Tras una breve presentación por parte de su decano, Julián Álvarez, Santiago expuso que la principal preocupación sobre la que orbitarán las jornadas será la «innecesidad» que el CEEM achaca al incremento del 15% en el número de plazas ofertadas en el grado de Medicina para el próximo curso. Frente a «la creencia generalizada de la opinión pública de que faltan médicos», Santiago ponderó que el malestar del sistema no reside en una falta de profesionales licenciados, sino en la falta de plazas que se ofertan para las diferentes especialidades. Consideró que este aumento de plazas formativas «lo único que va a hacer es empeorar la formación del estudiantado» porque no va de la mano con otro parejo en las cifras del profesorado ni en las rotaciones en los servicios médicos durante las prácticas. Estas, acusó el secretario, «actualmente ya están saturadas», dándose situaciones en las que se asignan «cuatro estudiantes por facultativo». Para el colectivo estudiantil «la solución para paliar la falta de médicos» no pasa por «aumentar el número de estudiantes», sino por garantizar «que todos los estudiantes que salen de la carrera se queden en el país». La manera, defendió, sería «mejorando las condiciones laborales en el ámbito sanitario y aumentando el número de plazas de la formación especializada».

En esta línea, y precisamente sobre el acceso al MIR, Santiago advirtió que ya existe una situación de «embudo» que, considera, crecerá en gravedad si aumenta el número de estudiantes. Actualmente «al año se gradúan siete mil estudiantes pero se presentan trece mil» a la prueba, ponderó, lo que provoca que un amplio número de alumnos no consiga una plaza de especialista pese a haberla superado. En el caso concreto de la última edición, se ofertaron 8.550 plazas para un total de 11.577 aspirantes.

Especialidad poco atractiva

Santiago reiteró que lo que falta en España son «especialistas y no médicos». Por ello, la atención primaria, que tiene «menos visibilidad» durante la formación académica y unas «condiciones laborales mejorables», sufre las consecuencias y «queda desamparada», pese a que supone «una especialidad muy importante que debería tener un lugar más importante en la carrera», lamentó el secretario. Es así hasta el punto de que, en plena crisis de plazas, las de medicina de familia no llegan a cubrirse por completo. Este año fueron 122 las vacantes de esta rama que quedaron sin dueño. ¿El motivo? Explican licenciados en Medicina a este medio que el principal es la «sobrecarga» de trabajo que acarrea, implicando en muchos casos atender a varias decenas de pacientes en un mismo día. Pero existe una doble dimensión que motiva el rechazo: la «presión asistencial» que emana del trato 'de tú a tú' con el paciente, el cual separa esta de otras especialidades.

