DEUDA DEL ESTADO La Xunta muestra la vía legal para que el Gobierno en funciones pague a Galicia los 700 millones Un informe de la asesoría jurídica asegura que debe cumplir con la financiación autónomica aunque el Ejecutivo no esté constituido

Seguir Natalia Sequeiro Santiago Actualizado: 02/09/2019 13:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Xunta continúa con su ofensiva para que el Estado le abone los 700 millones adeudados de la financiación autonómica. El Gobierno gallego ha dado esta mañana a conocer un informe de la asesoría jurídica que asegura que el Gobierno central debe cumplir con los pagos con independencia de que se encuentre en funciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se agarra a esta circunstancia para retrasar el ingreso de un dinero que la Xunta ve necesario para poder seguir prestando los servicios públicos.

«Llevamos meses escuchando que el Gobierno está en funciones, pero los servicios públicos no lo están», aseguró en rueda de prensa el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda recalcó que la principal conclusión de la asesoría jurídica es que «el sistema de financiación autonómica debe ser cumplido por el Gobierno estatal con independencia de que se atope o no en funciones». El documento enseña además posibles vías legales para que el Ejecutivo de Sánchez realice el pago. «Es posible mediante un decreto ley o una iniciativa legislativa ponerle remedio», aseveró Valeriano Martínez.

Hasta el momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado a otro informe de la Abogacía del Estado para justificar por qué no se realiza la transferencia. Según los letrados estatales, solo se podrían pagar los 700 millones en el momento en el que pudiera conformarse un nuevo Gobierno, pues en funciones no puede comprometer gasto para el Ejecutivo siguiente. Sin embargo, el vicepresidente de la Xunta aseguró esta mañana que no hay contradicción entre lo que dice la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta. Rueda explicó que el Gobierno realizó una pregunta muy concreta a los letrados «sin intentar solucionar los problemas». Galicia ha encontrado maneras «alternativas» de autorizar los pagos que pasarían por la implicación del Parlamento. «Las Cortes están operativas, no en funciones», recalcó el titular de Facenda.

Martínez volvió a pedir a la Ministra de Hacienda que convoque cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el problema entre todas las comunidades afectadas. La deuda de 700 millones incluye 330 millones de las entregas a cuenta pendientes de la financiación autonómica, 200 millones de una mensualidad del IVA de 2017 y otros 170 millones de incentivos por cumplir las reglas de estabilidad financiera. El Gobierno gallego lleva más de un año reclamándolos.