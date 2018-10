Elecciones en el PSdeG Las primarias socialistas reavivan las guerras internas en Orense y La Coruña La división en el partido ha derivado en la presentación de hasta cinco candidaturas en la ciudad de As Burgas Gonzalo Caballero defiende que esta fragmentación es una muestra de «participación» y no de debilidad

Zoraida Rial

@Zrial Seguir Actualizado: 26/10/2018 20:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La convocatoria de primarias en el seno del PSdeG para elegir a los candidatos a la alcaldía en los concellos de más de 20.000 habitantes ha vuelto a evidenciar la fractura existente en algunas de las principales agrupaciones del partido. Es el caso de Orense y La Coruña, donde cinco y cuatro aspirantes respectivamente lucharán por ser los cabezas de cartel de la formación tras fracasar las diferentes vías de diálogo abiertas durante las últimas semanas para reducir la nómina de aspirantes.

En la ciudad herculina los partidarios de la socialista Mar Barcón impulsaron con el beneplácito de la dirección gallega que encabeza Gonzalo Caballero la candidatura de José Manuel García, el actual portavoz municipal del partido. Sin embargo, el intento de los detractores de Barcón de lanzar una lista unitaria para medirse a García fracasó a última hora, lo que precipitó la presentación de tres aspirantes de un perfil similar: los abogados Rafael Arangüena e Inés Rey y el que fuera vicesecretario de la Ejecutiva local hasta hace unos meses, Juan Ignacio Borrego. Fuentes socialistas apuntan que los tres estaban dispuestos a sumarse a una lista única para plantarle cara al sector «barconista» que estaría encabezada por el diputado autonómico Juan Díaz Villoslada. Sin embargo, el parlamentario habría decidido dar marcha a atrás en el último momento, echando por tierra la operación.

Aunque la posibilidad de cerrar un acuerdo para reducir el número de aspirantes estará encima de la mesa hasta el día de las votaciones —fijadas en primera vuelta para el 18 de noviembre—, las mismas fuentes indican que de momento no se ha dado ningún paso en esa dirección. Tampoco se atisban aires de consenso en Orense, en donde hasta cinco aspirantes pugnarán por encabezar la lista del partido en mayo de 2019. El primero en anunciar su intención de dar el paso fue el actual portavoz socialista en la ciudad de As Burgas, José Ángel Vázquez Barquero. Con todo, cuando parecía que no tendría rival en este proceso interno saltaron a la palestra hasta cuatro nombres más, entre los que destaca el de la profesora Elena de Prada, que cuenta con el apoyo del secretario provincial del partido, Rafael Villarino. La conocida como «tercera vía» orensana lanzó a su propio aspirante, Antón Alonso, un histórico militante la formación de 66 años que no se descarta que se acabe integrando en la lista de De Prada. Este movimiento igualaría la contienda por ser el cabeza de cartel del PSOE orensano, que se completa con otras dos candidaturas de dos militantes de base, Jainier Barros y Marcos Diéguez.

Donde sí parece que es factible un entendimiento para reducir el número de aspirantes es en Ferrol. Tras cerrarse el plazo para la presentación de listas se registraron un total de tres precandidatos en la ciudad departamental. El primero de ellos, el senador Ángel Mato, derrotado por un voto por Beatriz Sestayo en la última asamblea local del partido. La actual líder del PSOE ferrolano no competirá esta ocasión en este proceso interno, pero sí lo hará un destacado miembro de su Ejecutiva, Germán Costoya, que podría sumar a su proyecto al tercer aspirante en liza, Antonio Golpe, también próximo a Sestayo. Fuentes socialistas señalan que las conversaciones para fusionar ambas listas ya se han iniciado, por lo que no se descarta que se cierre un pacto en las próximas jornadas.

Procesos «legítimos»

Lejos de lamentar la fragmentación existente en estas agrupaciones, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero apuntó que el hecho de que concurran hasta cinco aspirantes en ciudades como Orense demuestra la elevada «participación» de la militancia en este tipo de procesos. «La participación no implica división», defendió Caballero, al tiempo que reivindicó la «legitimidad» de todos los procedimientos, bien sean con un candidato único o con varios aspirantes, como en el caso de La Coruña, Ferrol o la ciudad de As Burgas.

Bugallo se fija como meta alcanzar la mayoría absoluta «No pienso en pactos, pienso en ganar». El exalcalde de Santiago y futuro candidato del PSOEen la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, presentó ayer su proyecto para las próximas elecciones municipales, en el que su objetivo será lograr «trece concejales», la barrera que marca la mayoría absoluta en la ciudad. Acompañado del profesor Gumersindo Guinarte, que decidió dar un paso atrás e integrarse en la lista de Bugallo, el exregidor reivindicó la necesidad de construir un «proyecto de futuro» para Santiago. En este sentido, comparó a la capital gallega con un «barco sin rumbo» que ha dejado de ser «el espejo en el que se miraba toda Galicia y gran parte de España» tras los últimos gobiernos del PP y de Compostela Aberta.