Galicia Caballero, candidato único en las primarias «exprés» del PSdeG Deberá presentar cerca de 200 avales para ser proclamado de manera oficial

Zoraida Rial

@Zrial Seguir Santiago Actualizado: 16/10/2018 20:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gonzalo Caballero despeja su camino para convertirse en candidato del PSdeG a la Xunta a través de unas primarias «exprés». Apenas una semana después de que en pleno Debate sobre el Estado de la Autonomía el secretario general de los socialistas gallegos sorprendiese con su intención de llevar a cabo este proceso interno dos años antes de los comicios autonómicos, este martes finalizaba el plazo para la presentación de precandidaturas con el economista vigués como único aspirante.

Fuentes del partido explican que, pese a la ausencia de rivales en el proceso, Caballero deberá esperar para ser proclamado oficialmente como cabeza de cartel del partido de cara a las próximas elecciones gallegas. En concreto, ahora se abre un plazo para que el líder del PSdeG inicie una recogida de avales en la que necesitará lograr el respaldo de al menos el 2% de los militantes de la formación en Galicia, es decir, unos 200 apoyos teniendo en cuenta que el censo del partido incluye a unas 10.000 personas. Una vez recabados y validados los avales y tras finalizar los plazos fijados en los estatutos para la presentación de recursos, su proclamación oficial tendrá lugar el próximo 3 de noviembre.

Aunque la convocatoria de las primarias no ha sido bien recibida por algunos sectores del partido, finalmente ningún aspirante ha decidido dar un paso adelante para disputarle a Gonzalo Caballero el puesto de candidato socialista a la presidencia de la Xunta. Fuentes de una de las direcciones provinciales más críticas con la decisión del líder del PSdeG apuntan en conversación con este diario que, pese a que no discuten la «legitimidad» de Caballero para ser el futuro cabeza de cartel en las elecciones autonómicas, consideran que «no ha sido apropiado» convocar este proceso haciéndolo coincidir con las primarias socialistas para elegir a los candidatos de la formación en los concellos de más de 20.000 habitantes. «Si se hiciese una consulta interna, más del 50% del partido diría que hubiese sido mejor hacer las primarias a la Xunta después de las municipales», concretan las mismas fuentes.

Dos corrientes

Lo cierto es que la maniobra de Gonzalo Caballero ha sido interpretada para muchos como intento de blindarse ante un posible mal resultado del partido en las elecciones locales, unos comicios que servirán como prueba para testar el apoyo ciudadano que concita el proyecto del economista vigués en los distintos municipios de la Comunidad. Sin embargo, desde una de las cúpulas provinciales de la formación subrayan que, tras cerrarse este proceso sin que se haya presentado ningún oponente, en el PSdeG comienzan a dibujarse dos corrientes de opinión. Por una banda, quienes opinan que Caballero se convierte en un candidato «legitimado y reforzado» dentro del partido al no presentarse ningún aspirante alternativo, y los que consideran que va a ser cabeza de cartel de la formación sin haber sido refrendado por los militantes, ya que al no haber más de un candidato no se producirá ninguna votación.