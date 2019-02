Grupos de trabajo sobre la Atención Primaria Los médicos abandonan las mesas y acusan a Sanidade de diluir el debate Sostienen que sus aportaciones ya están hechas y emplazan al Sergas a decidir

Rocío Lizcano

La paciencia de los representantes de la profesión médica en las mesas de trabajo constituidas por la Consellería de Sanidade en diciembre para promover un diseño colaborativo del plan de reformas necesario en la Atención Primaria se ha agotado. En un manifiesto hecho público este viernes —y entregado un día antes al conselleiro—, las tres sociedades científicas que agrupan a especialistas en medicina familiar y comunitaria (Agamfec, Semergen y SEMG) y los cuatro colegios profesionales comunican su decisión de no continuar participando en las reuniones periódicas programadas por el Sergas: «Creemos que conocemos claramente el origen y las posibles soluciones a la masificación de la Atención Primaria y lo hemos reiterado en numerosas ocasiones. Esto nos da autoridad suficiente para defender que nuestras reclamaciones están sobradamente reflexionadas y no tiene sentido que las modifiquemos. La Consellería es la que debe decidir si las toma o no en consideración», exponen los colectivos firmantes.

Desde el primer día, las organizaciones expresaron sus reservas hacia la dinámica pautada por Sanidade, que marcó un turno de reuniones por categorías profesionales del que deberían salir propuestas llamadas a confrontarse en una ronda posterior de grupos mixtos integrados ya por médicos, enfermería, fisioterapia, trabajadores sociales y de servicios generales. Los médicos acusan a la Consellería de haber diluido el debate y desenfocado el problema:«Todos tenemos que colaborar pero nadie discute cuál fue el origen de todo. Yo siempre digo lo mismo: si no diagnosticamos bien, no podremos tratar. Y el problema está donde está, en la sobrecarga en los médicos», expone Jesús Sueiro, presidente de Agamfec, recordando cómo la constitución de estas mesas fue precisamente la respuesta articulada desde la Consellería tras la dimisión de una veintena de jefes de servicio de Atención Primaria del área de Vigo, signo del malestar acumulado en el primer nivel asistencial.

La gota que ahora ha colmado el vaso, apunta José Luis Jiménez, presidente del Consejo Gallego de Colegios Médicos, es la creación de una dirección transversal de Enfermería que obstaculizaría, al entender de los firmantes, la capacidad de ejecución del mando único de Primaria reclamado a la Consellería. La ausencia de compromisos presupuestarios sería otro punto para la discordia: «Reclamamos un presupuesto-suelo blindado para la Primaria con crecimientos sostenidos en los próximos años», subrayan.

La dotación económica suficiente del primer nivel asistencial será precisamente una de las reivindicaciones de la manifestación, convocada por SOS Sanidade Pública, que el domingo se celebrará en la capital gallega. «Lo que queremos es atender a los pacientes con normalidad, no estar hasta las cuatro de la tarde porque no llegas y no irte a casa con la sensación de que no has atendido bien», afirmó Ramón Veras, uno de los portavoces del colectivo convocante, en declaraciones a Ep.

Almuíña insta a aprovechar la oportunidad abierta La agenda quiso situar este viernes al conselleiro de Sanidade precisamente en la inauguración de las XXII Jornadas Gallegas de Medicina Familiar y Comunitaria que Agamfec celebra en La Coruña. Allí, Jesús Vázquez Almuíña calificó de oportunidad histórica la ventana abierta con la constitución de los grupos de debate para la mejora de la Atención Primaria. Hay que aprovechar este «momento ilusionante de cambio», dijo el conselleiro, que abogó por «recuperar la ilusión y la transformación del equipo». Almuíña invitó a los profesionales a «continuar participando en la definición de propuestas que van a constituir el marco de referencia común para el nuevo modelo de Primaria». «No hay líneas rojas, ni en el presupuesto ni en el organigrama. Rectifico, sí hay una línea roja para nosotros: la accesibilidad, un bien que está en el ADN de la Atención Primaria», transmitió.

