PORTAZO DEFINITIVO Feijóo zanja la adhesión a España Suma:«En Galicia no es necesario» Valora su «seriedad» y le desea «éxito» al proyecto pero recuerda que el PPdeG «ya suma a la inmensa mayoría»

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 25/08/2019 22:05h

Por si quedaba cualquier atisbo de duda sobre la hipotética adhesión de los populares gallegos a la marca España Suma promovida desde Génova, Alberto Núñez Feijóo se encargó ayer de zanjarla. El líder del PPdeG se plantó ante los micrófonos dispuestos por los medios de comunicación, con nutrido desplazamiento al municipio orensano de Leiro por la condición de pregonero de Mariano Rajoy, y la tercera pregunta ya buscó requerir que, por primera vez, se pronunciara al respecto de la coalición por la que aboga Pablo Casado. Y Feijóo fue muy claro:«En Galicia ese proyecto, en mi opinión, es un proyecto que no es necesario».

La frase no ofrece resquicio a interpretación alguna.Tampoco ninguna sorpresa. En días previos ya se había trasladado desde las filas del PPdeG —Alfonso Rueda, Paula Prado— el mensaje de que no había intención de plegarse a una entente con otros partidos como Ciudadanos. Y el propio vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, aprovechó su visita el pasado viernes a Santiago para conceder que «el PPde Galicia es Galicia Suma de facto», pues «tiene una conexión con absolutamente todo el votante de centro derecha».

Sobre esa misma idea incidió ayer Feijóo, al señalar que «en Galicia hay un partido que ya suma a la inmensa mayoría de los gallegos, que es el PP de Galicia». En el discurso que elaboró ante la prensa, el jefe de filas del PPdeG dejó claro que no hay un rechazo «per se» a la propuesta de Casado. «España Suma es un proyecto de intentar que los distintos planteamientos que no queremos, que la izquierda de [Pedro] Sánchez con Podemos y el independentismo catalán y vasco, gobiernen un país», apuntó. Y abundó:«Es un proyecto que tiene toda la seriedad y espero que tenga éxito».

Ocurre, sencillamente, que no es un planteamiento que tenga encaje en la Comunidad. «Es evidente que los proyectos no son miméticos en todos los territorios de España», sintetizó Feijóo, quien negó fricciones con la dirección nacional. «No creo que Génova imponga nada. Al contrario. Lo que Génova está ofreciendo es una posibilidad y una oportunidad», resolvió, ante la «inestabilidad política» en España, cuando se perfilan las cuartas elecciones generales en cuatro años. «Que un partido político haga una propuesta con luz y taquígrafos (...) para intentar una coalición preelectoral me parece que es algo bastante más serio que este juego de tronos» alentado por Sánchez, valoró.

Un reconocimiento compatible con el grado de autonomía del PP gallego, «un partido muy asentado, que ha jugado siempre a lo mismo, a ser el centro de la vida política gallega y un partido que suma y consigue, después de sumar, estabilidad política, cosa que en este momento, lamentablemente, no existe en la mayoría de España». El culpable, evidente:«Lo que va a ocurrir es lo que le interese al candidato Sánchez. Todo parece indicar que le interesan nuevas elecciones, otra cosa es los intereses de España».