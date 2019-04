TRIBUNALES El Chicle pide perdón a la familia de Diana Quer: «Si pudiera dar marcha atrás dos años lo haría» El padre de la madrileña se ha levantado en mitad de la sala para pedir «respeto por su hija, que no puede estar hoy aquí»

El autor confeso de la muerte de Diana Quer ha aprovechado su último turno de palabra en el juicio por el rapto de Boiro para pedir perdón a la familia de la madrileña. En una inesperada intervención, José Enrique Abuín ha manifestado que «si pudiera dar marcha atrás más de dos años en el tiempo lo haría, pero no puedo» ha indicado en clara referencia a la desaparición y muerte de Diana. A continuación, Abuín ha afirmado que «ojalá algún día se sepa toda la verdad. Siento todo lo ocurrido. Y decirle a la familia de la chica que siento mucho lo ocurrido y que ponga en duda muchas cosas». Llama la atención que en todas las referencias a Diana, el Chicle haya evitado mencionar su nombre, aludiendo a ella como «la chica» o «la chica de Madrid».

Unos segundos antes de que el juez le diese la palabra a Abuín para responder por el delito del que se le acusa, el padre de Diana —presente un día más como público— se ha puesto en pie. Su intención era testimoniar «la presencia de mi hija hoy aquí, porque ella no puede», pero el tribunal se lo ha impedido bajo amenaza de hacerlo abandonar la sala. Consultado a su salida de los juzgados de qué pretendía con esta intervención, Juan Carlos Quer ha aclarado que «quería testimoniar la presencia de mi hija en la sala porque ella no puede estar y yo soy su padre».

Sobre la petición de perdón del Chicle, Quer se ha mostrado incrédulo. «Tiene motivos para no mencionar el nombre de mi hija. No me lo creo. Lo que sé es que este individuo no va a salir en dos años y medio y no va a vender las entrevistas que pretende porque la sociedad española no se lo va a permitir. Lo de que ojalá pudiese dar marcha atrás en el tiempo podría decirlo yo. Él no tiene ni sentimiento ni valores».

La vista por el rapto e intento de agresión sexual en Boiro, que permitió la detención de Abuín por el crimen de Diana, ha quedado vista para sentencia. El Chicle se enfrenta a una petición de pena 15 años de prisión.