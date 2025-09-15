Suscribete a
Feijóo refuerza su equipo económico y hace un guiño al mundo rural

El líder del PP busca erigirse como alternativa a PSOE y Vox

Feijóo en el acto celebrado este domingo en Membrilla EFE

Joan Guirado y María José Muñoz

Madrid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado nuevos nombramientos en su equipo para reforzar el área económica y hacer un guiño al mundo rural. Todo, según fuentes de Génova consultadas por ABC, con el objetivo de «ofrecer política económica como contraprestación ... a un Gobierno que no la tiene y política agrícola forestal frente a partidos que disfrutan más de la protesta que la propuesta».

