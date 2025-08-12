Feijóo afea los mensajes de Óscar Puente sobre los incendios: «Sánchez debería pedir respeto ante el dolor de los españoles»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, habitual en las redes sociales, volvió a generar polémica en X con varios mensajes dirigidos al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Todo comenzó con un tuit en el que Puente compartió un vídeo de fuegos artificiales acompañado del texto: «Mediterráneo puro. Altea. Castell de l'Olla». Horas después, y tras la publicación de una noticia en El Debate que le acusaba de negligencia ante una nueva crisis ferroviaria, el ministro hizo alusión a la situación de Castilla y León: «Se quema», para añadir: «Mañueco de vacaciones».

Más tarde, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a los incendios, y Puente reaccionó con un mensaje dirigido a él: «¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa». Acto seguido añadió: «Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso».

Cuando Mañueco publicó en X que estaba «centrado» en lo que ocurría, el ministro le respondió irónicamente: «¿Centrado? Estás un poco al sur».

Las réplicas

Ante las continuas intervenciones de Puente, Feijóo replicó: «Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata». Y añadió, dirigiéndose a Pedro Sánchez: «Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo».

Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata.



Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo… pic.twitter.com/zIduaskXIA — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 11, 2025

Puente, a su vez, contestó: «Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a presidente dejaría de ser mi partido».

Si un Presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido. https://t.co/jO6ZDu8Anu — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Con este intercambio se cerró un nuevo episodio de controversia en X, con el ministro como protagonista.