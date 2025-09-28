Muere una niña de 14 años en Olivenza tras un atropello: el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio

Domingo negro en Extremadura. Una niña de apenas 14 años, natural de Olivenza, ha fallecido en el Hospital Universitario de Badajoz, donde permanecía ingresada en estado crítico con politraumatismos desde el pasado viernes 26 de septiembre, cuando fue violentamente atropellada en su localidad.

Los hechos tenían lugar en torno a las 22.30h en la calle oliventina de Manuel Gómez Castaño. La Policía Local y el servicio de emergencias del 112 en Extremadura actuaron de inmediato para trasladar a la menor al hospital ubicado en Badajoz capital, a 26 kilómetros de distancia.

El conductor que cometió al atropello se dio a la fuga sin prestar auxilio a la menor, pero su vehículo pudo ser localizado poco después. Policía Local y Guardia Civil encontraron el coche estacionado cerca del lugar del atropello y con daños que eran compatibles con el accidente.

A la mañana siguiente, este hombre, propietario del vehículo, se presentó ante la Policía reconociendo los hechos. Se le realizaron las pertinentes pruebas de alcoholemia, pero el resultado fue negativo. Se enfrentaba a un primer delito de abandono del lugar del accidente, pero ahora, con la muerte de la menor, también podría ser acusado de homicidio imprudente.