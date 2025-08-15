Extremadura respira: mantiene cuatro focos activos, pero la situación mejora en Jarilla y en el sur de Badajoz

Extremadura afronta su cuarta jornada frente al fuego con relativo optimismo, tras una madrugada, la de este viernes, que ha sido francamente positiva en algunos frentes. El incendio desatado en el municipio cacereño de Jarilla el pasado martes, que ha sido el más preocupante estos días, presenta una evolución favorable y de menor peligrosidad.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha confirmado que el panorama ya es otro en la comarca del Jerte: «Podemos hablar de una situación radicalmente distinta a la existente a principios de la noche». La superficie quemada se ha quedado, al menos de momento, en las 4.800 hectáreas, con un perímetro cercano a los 50 kilómetros.

Lo más positivo es que, a lo largo de la noche, no se han producido reactivaciones que sí tuvieron lugar durante el día en poblaciones como la propia Jarilla o Villar de Plasencia. Se espera, además, que el viento de una tregua los próximos días, lo que debería permitir estabilizarlo.

En estos momentos, unos 700 vecinos, de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, continúan fuera de sus casas. Bautista ha pedido calma, recalcando que los retornos se producirán solo «con un 100% de garantías. Además, ha sido muy crítico contra los »vídeos falsos y bulos« donde se habla de viviendas quemadas. La Junta está elaborando un inventario de bienes afectados, aunque mantiene que serían escasos y nunca primeras viviendas.

Buenas noticias en el sur de Extremadura

Llegada la noche, la comunidad autónoma se enfrentaba a otro virulento incendio, pero en el extremo sur. El accidente de un camión desataba el fuego cerca de Pallares, en la Campiña Sur de Badajoz, afectando a otras poblaciones como Llerena. Con 2.500 hectáreas quemadas en un primer momento, la Junta se vio obligada a confinar el municipio de Villagarcía de la Torre.

La última actualización ya cifra en 5.000 las hectáreas quemadas, pero el incendio ya no sería peligroso para la población. De hecho, se ha levantado el confinamiento de Villagarcía de la Torre. El incendio pasa a situación operativa cero.

Se mantienen otros dos focos que preocupan. Uno en Alburquerque y el otro en Cañamero, donde, después de estabilizarse casi al 100% el incendio, se cree que se ha provocado la reactivación.