Vecinos de Cabezabellosa continúan en sus casas tras la orden de evacuación: «No tenemos más tiempo ni más recursos»

Tras el rescate 'in extremis' de este miércoles, con el que los servicios de emergencia lograron evacuar a 19 vecinos que se habían resistido horas antes a dejar sus casas en Cabezabellosa, la Junta de Extremadura confirma que sigue habiendo personas en el municipio.

El propio consejero de Presidencia, Abel Bautista, asegura que él mismo, en primera persona, ha estado en el municipio y ha podido hablar con estos vecinos con los que dice tener «empatía», aunque recalca que la evacuación no es una recomendación sino una orden.

Noticia Relacionada El rescate 'in extremis' de los 19 vecinos de Cabezabellosa: «Lo más importante eran sus vidas» Adrián García Durán Los servicios de emergencia encontraron una vía de evacuación horas antes de que el incendio declarado en Jarilla entrase en una fase todavía más peligrosa

Bautista lamenta que esta actitud haga derrochar esfuerzos destinados a extinguir las llamas en un momento en el que, además, la situación continúa siendo compleja. El fuego ya ha arrasado 4.600 hectáreas y ha sufrido varias reactivaciones en las últimas horas, principalmente en Jarilla y Villar de Plasencia.

No obstante, la previsión no es tan negativa como cabría esperar. Las condiciones meteorológicas mejorarán a última hora de la tarde y la Junta mantiene la esperanza de dar «mejores noticias» en la actualización de las 21.00h.

La mejor noticia, a media tarde, es que se ha reabierto al trafico la A-66 y seguirá abierta mientras no haya reactivaciones.