Escaños autonómicos decisivos, pendientes del voto exterior

Aunque cabe esperar pocas sorpresas en el resultado electoral del domingo, los partidos no descartan que el voto exterior pueda mover algún escaño autonómico de aquí al lunes, cuando el Ministerio del Interior hará público el reparto definitivo de diputados regionales. No en vano, ... más de un millón de españoles residentes en el extranjero tenían derecho a voto en estas elecciones autonómicas, aunque no en las municipales. Y los partidos esperan que la participación de este colectivo haya subido por la anulación del voto rogado, hasta rondar el 15 por ciento, equivalente a unos 160.000 sufragios. La influencia del voto exterior será mayor en las comunidades con más residentes fuera y cuyo resultado del pasado domingo haya sido más ajustado. Una ecuación que coloca en primera posición a Asturias.

En 2012, el voto de los residentes en el exterior permitió a los socialistas quitarle un escaño a Foro e investir gracias a ellos a Javier Fernández. En estos comicios, un total de 123.184 españoles en el exterior tienen derecho a voto en el Principado, por lo que una participación del 15 por ciento se traduciría en unas 18.500 papeletas más. El reparto de escaños de esta comunidad se ha realizado sobre el 98,4 por ciento escrutado y el partido de Alberto Núñez Feijóo se encuentra sólo dos escaños detrás del PSOE. Si los populares logran sacar 934 votos a los socialistas, podrán ganarles un escaño y transformar la victoria del PSOE en un empate. En este caso, el PP podría acariciar la mayoría con Vox y Foro, que sumarían 23 escaños, frente a los 22 de PSOE, IU y Podemos. Pero esta ecuación está doblemente en el aire por que Foro y Unidas Podemos han superado por la mínima el umbral del 3 por ciento exigido para tener representación en el Parlamento asturiano. El partido regionalista aglutina en este momento un 3,7 por ciento de los votos, mientras la formación morada alcanza el 3,9. Estos porcentajes podrían bajar una vez que se incorporen los votos exteriores y sacar a alguno de estos partidos de la Cámara del Principado. Sumas abiertas A Canarias pertenece una de las mayores comunidades de residentes en el extranjero. De ellos, 162.092 tienen derecho a elegir a sus parlamentarios autonómicos. En este archipiélago, Coalición Canaria se encuentra a 725 votos de quitarle un diputado al PP en La Palma, mientras que los populares se sitúan a 27 sufragios de robarle un escaño a Nueva Canarias en Lanzarote. Por su parte, el PSOE podría apropiarse de dos asientos de Coalición Canaria: uno en Gran Canaria con 657 sufragios más y otro en Tenerife con 2.443 votos adicionales. Los socialistas ganaron estas elecciones en las islas (19 escaños), pero el PP (13) estaría dispuesto a facilitar la presidencia de Coalición Canaria (17). Con una participación del 15 por ciento, el censo exterior podría aportar algo más de 24.000 votos y el escrutinio es uno de los más bajos, ya que se encuentra en el 96,9 por ciento. Noticia Relacionada Ciudadanos anuncia que no concurrirá a las elecciones generales del 23J Emilio V. Escudero Los malos resultados cosechados en las autonómicas y municipales conducen al Comité Nacional del partido a tomar esta decisión En Navarra, los votos del extranjero podrían hacer bailar el resultado de UPN y Geroa Bai, ya que el primero se encuentra a 60 votos de robarle un escaño al segundo. En esta región, tienen derecho a voto 29.804 residentes fuera de nuestras fronteras, que podrían aportar 4.470 votos con una participación del 15 por ciento. Con un escaño más, el partido que preside Javier Esparza alcanzaría los 16 y superaría así la suma de Bildu y Geroa Bai (15). Pero el PSOE (11) aspira a reeditar su pacto con EH Bildu y mantener en la presidencia a María Chivite. En Navarra, el escrutinio se encuentra al 98,14 por ciento. Murcia es otra comunidad en la que podrían producirse movimientos por el voto exterior, aunque sin capacidad de modificar la victoria del PP, con 21 escaños frente a los 13 del PSOE. Los murcianos en el exterior con derecho a voto ascienden a 37.530 -unos 5.600 votos si participa el 15 por ciento- y los socialistas se encuentran a 226 sufragios de arrebatarle un diputado a los populares. El escrutinio se sitúa en el 98,04 por ciento. El recuento, este viernes Lo mismo sucedería en la Comunidad Valenciana, donde el PSOE (31 diputados) se encuentra a 339 votos de quitarle un escaño a su socio, Compromís (15) en Valencia y a 709 de sustraerle otro al PP en Castellón. No obstante, aunque lo lograra, el bloque de la izquierda seguiría lejos de superar la suma de PP (40) y Vox (13). Por su parte, los populares se encuentran a 21 sufragios de quedarse con un diputado de Vox en Alicante. En esta comunidad tienen derecho a voto 125.644 residentes en el exterior, que podrían aportar alrededor de 19.000 votos si participaran al 15 por ciento. El escrutinio se encuentra en el 98 por ciento. En Aragón, Vox (7 diputados) se mantiene a 74 votos de ganarle un escaño al PSOE (23) en Zaragoza y a 299 de ganarle otro en Teruel. Si se produjera un baile en este sentido, el bloque de la derecha apuntalaría su victoria gracias a los 28 diputados obtenidos por el PP. Un total de 39.572 españoles en el exterior tiene derecho a participar en los comicios de esta autonomía y podrían aportar unos 6.000 votos. En Castilla-La Mancha las diferencias son ya más amplias y el PSOE necesitaría 2.349 votos para robarle un diputado al PP en Albacete, mientras los populares requerirían de 2.964 sufragios para quedarse con uno de los socialistas en Toledo. En esta comunidad el escrutinio se encuentra al 98,78 por ciento y tienen derecho a voto 36.583 residentes en el exterior, que podrían aportar unos 5.500 votos. Las sacas con estos sufragios comenzarán a llegar hoy a las juntas electorales provinciales y el recuento se iniciará el viernes, aunque podría extenderse al sábado. De momento, ni siquiera se conoce el porcentaje de participación de los votantes en el exterior, el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), por lo que la incógnita es completa.

