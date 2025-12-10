Suscribete a
La contundencia del Supremo complica los recursos de García Ortiz ante el TC y Europa

La Sala respalda la instrucción de Hurtado y de la UCO, y descarta vulneraciones de derechos

El Supremo condena al fiscal general del Estado por el correo del novio de Ayuso y la nota de prensa

El fiscal general del Estado, cuya inhabilitación ya es firme
Nati Villanueva

Madrid

Un «cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente» lleva al Tribunal Supremo «necesariamente» a considerar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, responsable de la filtración y de la nota de prensa en la que se difundió el correo de carácter reservado en el que ... la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, reconocía ante el fiscal la comisión de dos delitos con el fin de evitar el juicio.

