El Gobierno recurre ahora a la «prudencia» para no valorar la condena a García Ortiz

La sentencia que condena al fiscal general del Estado por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la nota de prensa que emitió la Fiscalía se ha conocido apenas unos minutos antes de que arrancara la rueda ... de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa. Un Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la propuesta de nombramiento de su sucesora, Teresa Peramato.

Con los argumentos del Tribunal Supremo ya encima de la mesa, después de que hace 19 días se adelantase el fallo, el Gobierno se ha aferrado precisamente a este escaso margen de tiempo para evitar hacer una valoración. «Casi la hemos conocido [la sentencia] cuando estábamos bajando las escaleras. No hemos tenido tiempo de leerla, lo sensato y lo prudente es esperar a leerla», ha dicho la portavoz del Gobierno.

Para Pilar Alegría sería «imprudente y osado» hacer una valoración sin leer la condena para hacer «un análisis más certero y pormenorizado». En este sentido, se ha emplazado a las próximas horas para, una vez estudiada la sentencia, hacer una valoración. Otras fuentes gubernamentales se aferran al «respeto» para no entrar en comentarios más exhaustivos.

Esta prudencia, ahora, contrasta con el apoyo que desde Moncloa han mantenido durante todo el proceso a Álvaro García Ortiz, un respaldo que les ha llevado, incluso, a mantenerle en el puesto hasta que se ha aprobado el nombramiento de su sucesora, sin aceptar la renuncia que él mismo -por carta- pidió al titular de Justicia, Félix Bolaños. Los pronunciamientos durante toda la investigación se han sucedido hasta el mismo momento de las vistas en el Tribunal Supremo, cuando el propio Pedro Sánchez aseguró que reafirmaba su confianza en la inocencia del fiscal «y más tras lo visto en el juicio».

El Alto Tribunal asegura considera probado que García Ortiz «quebrantó sin justificación» el «reforzado deber de reserva» que le corresponde como cúspide de la Fiscalía, porque «no puede responderse a una noticia falsa con un delito». «Que un dato sea reservado -argumenta la sentencia- no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general», sentencia.