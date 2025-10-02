Suscribete a
Un viaje por la luz de Sorolla: Valencia estrena una muestra inédita de 59 'obras maestras'

La exposición puede visitarse en la sede de la Fundación Bancaja del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026

Imagen de la obra 'Paseo a la orilla del mar' de Joaquín Sorolla en la exposición de la Fundación Bancaja
Imagen de la obra 'Paseo a la orilla del mar' de Joaquín Sorolla en la exposición de la Fundación Bancaja
Valencia

A partir de mañana, Valencia se convierte en el epicentro de la luz y el color de Joaquín Sorolla con una exposición conformada por 59 obras del pintor que acogerá la Fundación Bancaja hasta el mes de febrero. Llegada directamente desde Madrid, la ... muestra ' Sorolla. Obras Maestras del Museo Sorolla', propone un recorrido por las diversas técnicas que el artista valenciano dominó, así como por las diferentes etapas de su vida, desde sus primeros pasos como joven pintor hasta las obras más íntimas de sus últimos años.

