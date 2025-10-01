Suscribete a
ABC Premium

Mazón carga contra Morant por avalar la denominación valenciano/catalán: «No doy crédito»

Las Cortes Valencianas reprueban a la líder del PSPV y al ministro Albares por excluir la lengua propia de la región en su petición para hacer oficial el gallego o el euskera en la Unión Europea

«El valenciano no es un juguete electoral ni para dividir al pueblo»: una entidad apoyada por Illa se «planta» contra Mazón

Imagen del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este miércoles en rueda de prensa
Imagen del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este miércoles en rueda de prensa EP
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado este miércoles contra la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, por haber defendido la doble denominación valenciano/catalán para la lengua cooficial en la región. «No doy crédito, no ... se me ocurren calificativos», ha aseverado Mazón varias veces tras ser cuestionado por los periodistas durante la presentación de la campaña institucional del 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app