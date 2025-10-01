Mazón carga contra Morant por avalar la denominación valenciano/catalán: «No doy crédito»

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado este miércoles contra la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, por haber defendido la doble denominación valenciano/catalán para la lengua cooficial en la región. «No doy crédito, no ... se me ocurren calificativos», ha aseverado Mazón varias veces tras ser cuestionado por los periodistas durante la presentación de la campaña institucional del 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana.

En ese sentido, ha cuestionado «que alguien que aspira a ser presidenta de la Generalitat y que sea ministra del Reino de España y valenciana pueda decir esta cuestión». Se refería así a las declaraciones de Morant, este lunes, en las señaló que el Gobierno defiende la doble denominación por ser «lo correcto». «Todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán, es catalán/valenciano, por supuesto», recalcó la dirigente socialista.

Por contra, el barón del PP ha subrayado que el Estatuto de Autonomía es «claro» y la región tiene una identidad y una historia «que es bastante clara y que no es subalterna de nadie». «Nosotros hablamos el valenciano, nosotros no hablamos el catalán», ha aseverado, al tiempo que se ha preguntado «qué es eso de hablar de la barra, primero uno y luego el otro».

Precisamente este jueves las Cortes Valencianas aprobarán, con los votos a favor del PP y Vox, reprobar tanto a Morant como al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, por «rechazar la lengua valenciana y negarse a pedir su oficialidad en la Unión Europea» como sí ha hecho con el catalán, el euskera y el gallego.

Aunque la petición de los populares afectaba inicialmente sólo a Albares, han aceptado una enmienda de sus socios parlamentarios para sumar a la titular de Ciencia por «negar la entidad propia de la lengua valenciana y defender que la doble denominación catalán/valenciano es correcta».

Durante el debate que se ha producido este miércoles en la Cámara autonómica, el portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al Gobierno central de discriminar y menospreciar a la Comunidad Valenciana: «Merecemos el mismo derecho que tenga cualquier otra comunidad autónoma».

Los socialistas han calificado como una «ocurrencia» esta maniobra parlamentaria, mientras desde Compromís ha preguntado al PP cuántas propuestas han hecho en el Parlamento Europeo «para que sea oficial el valenciano» y les ha reprochado que estrangulen económicamente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.