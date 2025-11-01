Suscribete a
Reservan una mesa para seis en un restaurante y veinte minutos después les echan porque faltaban tres

Una publicación del influencer valenciano Jesús Soriano (Soy Camarero) abre el debate sobre cuánto pueden tardar los comensales en llegar al establecimiento hostelero

Imagen de archivo de la terraza de un restaurante ajeno a esta noticia
Imagen de archivo de la terraza de un restaurante ajeno a esta noticia JUAN CARLOS SOLER

VALENCIA

Reserva para seis ﻿en un restaurante a las 21.00 horas﻿. Tres se presentan puntuales, se sientan y se piden una consumición. El resto de comensales, veinte minutos después, no han llegado. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar el hostelero? Este es el ... debate que ha despertado en redes sociales la publicación del influencer valenciano Jesús Soriano, más conocido por su usuario 'Soy Camarero'.

