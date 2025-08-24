Queman con un soplete a un okupa para que abandonara la casa donde residía en Torrent

La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Torrent a cinco personas acusadas de golpear y quemar con un soplete a un hombre para que abandonara la vivienda en la que residía ilegalmente. Los arrestados son tres hombres y dos mujeres de entre 23 y 47 años de edad, a los que se les acusa de un delito de robo con violencia y coacciones

Las pesquisas comenzaron tras la denuncia interpuesta por la víctima, que manifestó haber sido golpeada y quemada con un soplete en el cuello y cuero cabelludo. Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda en la que la víctima residía como okupa.

Según han detallado las autoridades en un comunicado, los presuntos agresores tenían la intención de que abandonara el domicilio para instalar una plantación indoor de marihuana en el piso. Además, aprovecharon la agresión para sustraerle sus pertenencias, un móvil y una cartera con 200 euros en efectivo.

Tras las investigaciones y con la colaboración de la víctima, la Guardia Civil identificó a los cinco autores de la agresión, todos ellos con un amplio historial delictivo y más de un centenar de detenciones acumuladas. Cuatro fueron arrestados, mientras que el quinto, señalado como instigador y con siete órdenes judiciales en vigor, no fue localizado

Se disfrazaba con gorras y barba

Por ello, los agentes establecieron un dispositivo para conseguir la localización y detención del instigador de la agresión. Al parecer, el presunto agresor se disfrazaba para salir del domicilio con gorras y barba postiza generalmente de madrugada, para eludir a la policía.

No obstante, las investigaciones permitieron localizar al sospechoso de madrugada, cuando salía de un establecimiento en la localidad de Torrent. Al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado y detenido poco después. Tras completar las diligencias correspondientes, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.