Detenido un joven de 19 años por apuñalar a una anciana para robarle en Torrevieja

La Guardia Civil ha arrestado en la localidad alicantina de Torrevieja a un joven de 19 años acusado de apuñalar a una anciana tras seguirla desde un supermercado hasta su domicilio con la intención de robarle. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza por los delitos de robo con violencia y de hurto.

La Benemérita comenzó las pesquisas en el mes de junio, en el marco de la operación «Cheria-25», tras recibir el aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda de la localidad. Al parecer, una persona de avanzada edad fue abordada por un joven que, al no lograr su objetivo, la apuñaló con un cuchillo tras la resistencia de la víctima. Como consecuencia, la anciana tuvo que ser ingresada tras sufrir lesiones graves.

Según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, los agentes comprobaron que el presunto agresor siguió a la víctima desde un supermercado hasta su domicilio, tras analizar numerosas grabaciones de cámaras de seguridad en las que lograron identificar al detenido.

Paralelamente, las autoridades recibieron una nueva denuncia por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón, atribuido también al mismo individuo.

Ante la sospecha de que el joven pudiera encontrarse en el paseo marítimo de Torrevieja, la Guardia Civil organizó un dispositivo de vigilancia que permitió finalmente su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.