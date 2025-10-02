Suscribete a
À Punt retransmite la corrida del 12 de octubre desde Las Ventas con Morante y la del día 9 con Ponce y Barrera

La televisión programa dos especiales taurinos para el Día de la Comunidad Valenciana

Imagen de Morante de la Puebla en Las Ventas
Imagen de Morante de la Puebla en Las Ventas ABC

ABC

Valencia

À Punt prepara para la próxima semana la retransmisión de una corrida de toros del más alto nivel y un festival con protagonismo valenciano. Este último será ofrecido el jueves 9 de octubre a partir de las 16:55 desde Bocairent. Se trata de ... un festival taurino benéfico en el que se lidiarán novillos de Juan Pedro Domecq con motivo del 35 aniversario de la alternativa de Víctor Manuel Blázquez, actualmente profesor de la escuela de tauromaquia de Valencia, que contará con la participación de los maestros Enrique Ponce, Víctor Manuel Blázquez, Vicente Barrera, José Pacheco El Califa, Román y el novillero Bruno Gimeno, un cartel cien por cien valenciano.

