Piden 14 años de prisión para un educador acusado de violar a una joven tutelada

La Fiscalía pide catorce años de prisión por un delito de agresión sexual para un hombre acusado de violar a su pareja sentimental, una joven «con un trastorno mental» que se encontraba bajo tutela de la Administración y de la que él era educador en un piso tutelado, tal y como indica el ministerio público.

Los hechos se remontan al 24 de abril de 2021, cuando el acusado y la víctima convivían en el domicilio del procesado, situado en una localidad cercana a la ciudad de Valencia. Según el escrito de acusación de la Fiscalía facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la joven «se encerró en el cuarto de baño en un momento dado y comenzó a autolesionarse con una cuchilla».

Asimismo, el ministerio público relata que el acusado se «enfadó y comenzó a golpear» la puerta del aseo hasta que logró entrar, momento en que «la cogió con fuerza del brazo, le espetó que si quería 'sentir dolor' iba a hacerlo» y a continuación, según la acusación pública, la violó.

Por todo ello, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzgará al presunto autor esta semana.