Juzgan a un hombre acusado de violar a una menor de 16 años a la que esperaba a la salida del instituto
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a un hombre acusado de violar y acosar a una menor de edad, de 16 años en el momento de los hechos, durante la relación sentimental que mantuvieron y cuando finalizó la misma.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), procesado y víctima se conocieron a través de una amiga en común e iniciaron una relación sentimental en junio de 2021 que duró hasta septiembre del mismo año.
El ministerio público sostiene que, al inicio de la misma, el procesado aprovechó un momento en que estaba solo con la víctima, en el domicilio de él en una localidad de la comarca de la Vall d'Albaida, para forzarla sexualmente pese a la oposición de la menor que le pidió que parara.
La Fiscalía añade que el hombre no aceptó que la víctima pusiera fin a la relación y comenzó a esperarla a la salida del instituto para insultarla y amenazarla, además de enviarle mensajes a través de redes sociales del mismo tipo.
Por todo ello, solicita inicialmente para el procesado una pena de prisión de once años y medio por un delito de agresión sexual y otro delito de acoso.
