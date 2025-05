Pancarta de «Mazón dimisión» en la segunda mayor romería de España, la Santa Faz de Alicante

La segunda romería más multitudinaria de España, la de Santa Faz en Alicante, con más de 300.000 peregrinos, vive este jueves una jornada de posible récord por la coincidencia con el festivo nacional del Primero de Mayo, y también la circunstancia excepcional de la ausencia del presidente de la Generalitat Valenciana. Carlos Mazón, no obstante, sí ha estado presente -a su pesar- en la enésima pancarta para pedir su dimisión.

Su viaje comercial a Estados Unidos a cuenta de la posible crisis por los aranceles impuestos por Donald Trump ha dividido opiniones entre los partidos políticos, como justificación para no estar en esta cita con los alicantinos y los católicos, en general, aunque la expedición al otro lado del Atlántico estaba programada con antelación.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero y la consellera de Hacienda, Ruth Merino EFE

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y el síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, han coincidido en calificar de «anomalía democrática» esta ausencia institucional del máximo dirigente autonómico en La Peregrina.

En declaraciones a los medios este jueves a las puertas de la Concatedral de San Nicolás, antes de iniciar la marcha, Morant ha opinado que «hay gente que no puede estar a pie de calle», en referencia a Mazón, que «no puede estar ni siquiera en su ciudad con la gente del pueblo que gobierna, precisamente, porque el pueblo no lo quiere». No obstante, el presidente sí ha visitado recientemente esta ciudad, con algunas muestras de apoyo.

La líder de los socialistas valencianos ha insistido en que no se había producido «nunca» en la Comunitat Valenciana «una crisis institucional» como esta, «por culpa de la negligencia y de la mala gestión del Consell» durante la dana del 29 de octubre.

También ha calificado de «excusa» el viaje y ha comparado con la gestión del exjefe del Consell Ximo Puig durante la dana de 2019 en la Vega Baja: «Sabéis lo que significa tener un 'president' al frente de la emergencia y lo que significa no tenerlo, que es lo que ha pasado con Mazón».

Por su parte, Baldoví ha opinado que es una «vergüenza» que Mazón no haya acudido a la Romería de la Santa Faz. «Está huyendo» y «se ha inventado» el viaje a Estados Unidos.

Según Baldoví, Mazón «claramente no puede pisar la calle» y «huye de su propio pueblo». Por ello, ha continuado, «no puede seguir ni un minuto más siendo 'president' ni seguir representando a todos los alicantinos y, en definitiva, a todos los valencianos».

En cambio, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, participante en la peregrinación, ha interpretado que Mazón, «está de corazón» en la Romería de la Santa Faz de 2025 de Alicante, a la que no ha asistido porque «está en un viaje institucional, comercial y cultural, defendiendo a la empresa alicantina de los aranceles de Trump y trabajando para defender lo nuestro».

Así lo ha asegurado la también portavoz del gobierno autonómico en declaraciones a los medios, minutos antes de que arrancara el recorrido oficial.

La líder de los socialistas de la Comunidad Valenciana, Diana Morant, junto a otros compañeros de su partido EFE

Camarero ha enfatizado que ha acudido «prácticamente todo el Consell» para «arropar y acompañar a los alicantinos en este día» y ha añadido: «El 'president' nos ha pedido que traslademos a todos los alicantinos ese apoyo permanente a Alicante y a esta fiesta grande».

Peregrinará en unos días, a su vuelta

Además, ha recordado que Mazón «ya vino el lunes», cuando participó en el ensayo del camarín, y que «va a estar en los próximos días» para hacer esta peregrinación a Santa Faz «a su vuelta del viaje».

De hecho, en San Nicolás se han dejado ver los consellers de Hacienda y Economía, Ruth Merino; Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Por su parte, preguntado por la ausencia de Mazón en el festejo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha remarcado que el jefe del Consell «está de corazón, está aquí».

«Me ha llamado esta mañana bien temprano. Hablamos ayer, me pidió, por favor, que trasladara que su corazón y su alma están aquí, como lo han estado siempre. Cuando no puede estar en persona, está de corazón. Lo vamos a sentir muy cerca, como siempre», ha manifestado.