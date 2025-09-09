El nuevo reto de Melani García tras ganar 'Tu cara me suena' y debutar como actriz

La artista valenciana Melani García, conocida por su participación en Eurovisión Junior y por su reciente paso por el programa de 'Tu cara me suena', ha iniciado hoy una nueva etapa en su vida, sus estudios universitarios en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Melani, que desde pequeña ha estado ligada al mundo de la música, sorprendió este año por su excelencia académica, logrando una de las calificaciones más altas en las pruebas de acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana.

Para celebrar este día, la joven ha compartido en sus redes sociales una emotiva publicación en la que comparaba una foto de su primer día de colegio cuando era pequeña con otra de su primer día de universidad, mostrando así la evolución de su trayectoria tanto personal como profesional.

En concreto, los resultados en los exámenes de Selectividad junto a su nota de Bachillerato de 9,06, le otorgaron una media final de 11,57 puntos, muy por encima del 10,6 que necesitaba para acceder a sus estudios soñados, que tal y como trasladó la cantante a través de la popular tendencia de TikTok 'Reaccionando a las notas de la PAU', eran en el Conservatorio Superior de Canto Lírico y el grado de Bellas Artes en Valencia.

La joven que irrumpió hace años en La Voz Kids y representó a España en Eurovisión Junior terminó sus estudios de Bachillerato con una de las mejores notas de toda la Comunidad Valenciana. De hecho, su nombre estaba entre los 4.700 estudiantes que optaban a los premios extraordinarios de Bachillerato del curso 2024-2025, cuyo principal requisito es haber alcanzado una nota media normalizada igual o superior a 8,75 puntos durante los dos cursos.

Además, cabe recordar que Melani García se convirtió en una de las grandes sorpresas de la 12ª edición del programa musical 'Tu cara me suena', de Antena 3. La artista valenciana, que ha cumplido 18 años recientemente, ganó el concurso tras sorprender con imitaciones a grandes artistas como Beyoncé o Céline Dion. Todo ello, mientras finalizaba sus estudios de Bachillerato con excelente resultado y se presentaba a los exámenes de Selectividad para entrar a la universidad.

Pero esto no es todo, ya que la valenciana volvió a sorprender hace poco con su salto a la gran pantalla con 'Los Muértimer', la nueva película de Telecinco Cinema, dirigida por Álvaro Fernández-Armero, que se estrenó en cines el pasado 14 de agosto. Así, la artista ha cambiado los escenarios por compartir rodaje con actores de la talla de Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Belén Rueda y Pepe Lorente.