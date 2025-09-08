Los alumnos valencianos volverán a estudiar el terrorismo de ETA a partir del próximo curso

El alumnado que ha iniciado este lunes primero de Bachillerato será el primero en recuperar, en el curso 2026-2027, los contenidos referidos al terrorismo, la banda ETA y la memoria de las víctimas y sus familias en la asignatura de Historia de segundo. Este temario, que fue eliminado en 2022, será reinstaurado por el Gobierno de Carlos Mazón con el objetivo de que las nuevas generaciones valencianas conozcan este capítulo reciente de la historia de España.

Así lo ha indicado este lunes el conseller de Educación, Antonio Rovira, durante su asistencia al inicio del curso escolar en el CEIP Maestro Canós Sanmartín de Castelló, quien ha subrayado que se incluye «para que los jóvenes en la Comunidad Valenciana puedan conocer toda la historia de España hasta la actualidad, y no solo una parte».

Una medida que se toma «tras descubrir» que el anterior Gobierno de Ximo Puig «cambió el currículo» de la asignatura de Historia. En concreto, esta modificación tuvo lugar en 2022 con la reforma educativa conocida como la Ley Celaá, en la que se omitió cualquier referencia al terrorismo en general.

En este sentido, el titular de Educación ha destacado que «vamos a volver a incluirlo, porque en los últimos 50 años han ocurrido cosas en España que los jóvenes tienen que conocer». Entre ellas, se incluye a la banda terrorista ETA, que acabó con la vida de más de 850 personas hasta su cese definitivo en 2011.

«Se trata de sacar la ideología de las aulas, pero si la historia se da solo hasta la Guerra Civil y la dictadura de Franco, tras la muerte de Franco España sigue teniendo historia, por lo que habrá que enseñar lo que ha pasado en esos 40 años también», ha subrayado.

Para ello, la Generalitat contempla modificar durante este curso, 2025-2026, la normativa que regula el temario que se imparte en las diferentes asignaturas.

Cabe recordar que actualmente la Comunidad Valenciana se encuentra entre las cuatro regiones del país que no abordan el terrorismo en su temario, junto con Baleares, Cataluña y País Vasco. Lo contrario ocurre en Madrid, Castilla y León, Murcia y Aragón, que obligan a estudiar el terrorismo de la banda de ETA. En cuanto al resto de comunidades autónomas, aplican la normativa básica estatal e incluyen en su temario el terrorismo, pero sin incidir en el de ETA.

Asimismo, el conseller ha detallado que antes de que finalice el año se aprobará el nuevo decreto de Convivencia, «donde se tratarán todos los temas disciplinarios del alumnado y el refuerzo de la figura del docente».