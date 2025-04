Multan con 750 euros al conductor de un Mercedes por entrar con el coche hasta el mar en la playa de Santa Pola

Una de las multas de tráfico más inusuales que se pueden ver: por aparcar en el mar. Es lo que le ha pasado al conductor de un Mercedes que se quedó atascado ya dentro del agua en la playa de Santa Pola (Alicante) al intentar sacar su barco a la arena. Le va a costar 750 euros es desliz.

Bueno, en realidad, técnicamente la sanción no es por estacionamiento, sino por «navegar o utilizar cualquier tipo de embarcación o artefacto flotante movido a vela o a motor en la zona de baño«. Es decir, por utilizar como barco el coche donde solo pueden estar los bañistas. Y si bien la marca alemana tiene reputación de ofrecer prestaciones punteras y vanguardistas, por ahora sus modelos no permiten hacerse a la mar.

La imagen pintoresca del Mercedes en la cuenta de Facebook de la Policía Local ha dado juego para el humor y también para el debate de algunos internautas que no están de acuerdo en que sea punible.

«Sabemos que el estacionamiento en la costa en agosto está algo complicadillo pero... al acudir la patrulla nos dimos cuenta que se trataba de algo más», comentan sarcásticamente los agentes.

Mirador de La Cadena

Y relatan cómo detectaron la infracción: «Tras navegar con una embarcación por la zona reservada a bañistas desde La Cadena, este conductor trataba de sacar finalmente su embarcación por el canal de varada... pero de esta forma«.

Finalmente, lanzan un aviso a navegantes (nunca mejor dicho), al advertir de que «el #ServicioDePlayas interviene para garantizar la seguridad y aplicar nuestra Ordenanza de Gestión y Uso Público de Playas».

Cartel sobre la zona de acceso para barcos que una internauta sugiere que podría coincidir con el lugar en el que se ha multado al coche ABC

No obstante, una navegante en tierra, en este caso, en Internet, Rosa Mari Navarrete, se cuestiona si estaba justificado el castigo y defiende al conductor del Mercedes. «Por las boyas parece que sea la rampa debajo del Cabo de Santa Pola, donde echan los barcos con el remolque ... Me parece, si no es corrígeme, las marcas de ruedas en la arena y las boyas en el agua señala entrada y salida de embarcaciones«, precisa, además de acompañar su argumento con la foto del cartel donde, efectivamente, se indica que es zona de »acceso« para los barcos, aunque en la maniobra de este coche no parece que sea ese tipo de espacio para la náutica.

Tampoco falta en el debate quien culpa de estas situaciones a la falta de infraestructuras: «En esta región se hace todo para destruir el turismo. Todas las rampas públicas están cerradas. Sin embargo, ¡España vive del turismo!«, lamenta Benny Dupont.

Y el hilo abunda también en bromas sobre la psicología del dueño del coche, como los «privilegios» de tener un Mercedes.

Tampoco falta en el debate quien culpa de estas situaciones a la falta de infraestructuras: «En esta región se hace todo para destruir el turismo. Todas las rampas públicas están cerradas. Sin embargo, ¡España vive del turismo!«, lamenta Benny Dupont.

Y el hilo abunda también en bromas sobre la psicología del dueño del coche, como los «privilegios» de tener un Mercedes.

Tampoco falta en el debate quien culpa de estas situaciones a la falta de infraestructuras: «En esta región se hace todo para destruir el turismo. Todas las rampas públicas están cerradas. Sin embargo, ¡España vive del turismo!«, lamenta Benny Dupont.

Y el hilo abunda también en bromas sobre la psicología del dueño del coche, como los «privilegios» de tener un Mercedes.

Tampoco falta en el debate quien culpa de estas situaciones a la falta de infraestructuras: «En esta región se hace todo para destruir el turismo. Todas las rampas públicas están cerradas. Sin embargo, ¡España vive del turismo!«, lamenta Benny Dupont.

Y el hilo abunda también en bromas sobre la psicología del dueño del coche, como los «privilegios» de tener un Mercedes.