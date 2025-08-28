Muere una persona en la explosión de una empresa pirotécnica en Alicante
Vecinos de la localidad de Redován han escuchado el estruendo sobre las 9.36 horas de este jueves
Una persona ha muerto en una explosión que se ha registrado este jueves en una pirotecnia del municipio alicantino de Redován, en la zona del Camino de la Sierra, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).
El vecindario de la zona, después de haber escuchado una fuerte explosión, ha alertado al 112 y el aviso del suceso se ha recibido sobre las 09.36 horas. Se ha enviado un helicóptero sanitario, que finalmente no ha sido necesario después de certificar que no hay más heridos.
Ante este suceso, el CPBA ha movilizado a efectivos de los parques de Orihuela y Almoradí con ocho vehículos y seis dotaciones. Asimismo, se han desplazado a la zona dos autobombas urbanas de Almoradí y Orihuela, una autobomba nodriza de Orihuela y dos vehículos de jefatura.
