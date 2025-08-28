Matan a un hombre a tiros delante de su hijo en la localidad valenciana de Alaquàs

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional

Un hombre ha muerto este pasado miércoles por la noche en un tiroteo que ha tenido lugar en un barrio de la localidad valenciana de Alaquàs, según confirmaron fuentes oficiales. Los disparos se produjeron en presencia del hijo menor de edad de la víctima.

Los hechos se han registrado poco antes de las 21.00 horas de este miércoles en el barrio de los Faroles del municipio. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

Según avanzó Las Provincias, la Policía busca al presunto autor del crimen, que habría huido en un vehículo de color rojo tras matar a la víctima, un hombre de unos 40 años y que murió en el lugar del tiroteo tras recibir dos disparos, en presencia de su hijo menor de edad.