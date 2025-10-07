Muere un hombre por la violencia empleada para robarle el móvil por la calle en Torrevieja

Un hombre ha muerto tras sufrir un robo de su teléfono móvil con una extrema violencia por la calle en Torrevieja, lo que le causó graves lesiones y no ha sobrevivido tras varios días de hospitalización.

La Guardia Civil ha ... abierto una investigación por este asalto cometido en la vía pública el viernes pasado a las cuatro de la madrugada, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

La víctima, de 31 años de edad y nacionalidad sueca, tuvo que ser asistido a causa de la brutalidad que sufrió durante el robo, hasta el extremo de que fue atropellado, por lo que se le trasladó e ingresó en el hospital General Universitario de Torrevieja. Esta martes se ha confirmado su fallecimiento y el asunto está siendo investigado por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja.

