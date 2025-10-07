Suscribete a
Un hombre empadrona ilegalmente a sus padres en España para que puedan acceder a un tratamiento médico de 9.000 euros

La Policía Nacional de Alicante ha detenido al varón por favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social, que además pretendía hacer lo mismo con sus dos hermanas

Imagen de dos investigadoras de la Policía Nacional
Imagen de dos investigadoras de la Policía Nacional ABC
Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre por favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social tras empadronar a sus padres ilegalmente y facilitar su llegada a España con dos cartas de invitación.

La investigación policial tuvo su inicio tras tener conocimiento los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante, de que una persona estaría intentando traer a España de manera ilegal a unos familiares mediante el uso fraudulento de las cartas de invitación.

En la documentación, presentada por el investigado en su solicitud de dos cartas de invitación, figuraba junto a su empadronamiento también el de sus padres, por lo que había una clara intención de que tras llegar a España no cumplieran con el plazo máximo de estancia de 90 días que establece la carta de invitación, y que la intención real era la de quedarse definitivamente en España.

Los agentes realizaron una serie de gestiones con las que comprobaron que los padres del investigado, en la fecha que tenían como límite para abandonar España de regreso a su país, no lo habían hecho y que se encontraban en situación irregular en España, habiendo cometido una infracción grave de la Ley de Extranjería. Además, el investigado, al haber permitido y contribuido a ello, había cometido un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Por si esto fuera poco, en el transcurso de su estancia en España, y al permitir el investigado el empadronamiento de su madre en su domicilio, ésta pudo solicitar la tarjeta sanitaria y posteriormente iniciar un tratamiento médico que ascendió a la cantidad de alrededor de 9.000 euros, por lo que finalmente y tras ser localizado fue detenido por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social.

Durante la investigación los agentes comprobaron que el detenido tendría la intención de repetir la comisión del delito, ya que había solicitado también dos cartas de invitación para sus dos hermanas. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Alicante.

